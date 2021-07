Esordio Vip per Urbs Picta, "baby" Heston in visita agli Scrovegni

I primi turisti americani a visitare Cappella Scrovegni dopo la consacrazione dell’Unesco a Patrimonio dell’Umanità sono stati la “figlia” di Ben Hur, Holly Ann Heston e il marito. Esordio vip per Urbs Picta, appena medagliata in Cina.

Il premio Oscar e le date

La figlia di Charlton Heston, premio Oscar come miglior attore protagonista per Ben-Hur (nonché Mosè nell’altro kolossal “I Dieci Comandamenti), aveva già visitato Padova in gioventù, ed è rimasta sorpresa dalla qualità dei restauri e dalle numerose scoperte e interpretazioni che si sono succedute nell’ultima ventina di anni.

Le date

Accompagnata nel tour padovano da Alberto Pavoni, dell’associazione Guide Turistiche Ippogrifo, Holly Heston è rimasta impressionata da una coincidenza di date: l’11 marzo 1944 un bombardamento anglo-americano distruggeva a pochi passi dal ciclo giottesco la Cappella Ovetari e con essa la quasi totalità dell’enorme affresco del dipinto di Andrea Mantegna: fu in assoluto una delle più gravi perdite del patrimonio artistico italiano. In quello stesso giorno il padre Charlton, arruolato nell’aviazione, si sposava e 10 giorni dopo partiva per la guerra nel Pacifico. Lei lavora per il Museo di Scienze Naturali di New York e la sua prima volta a Venezia e Padova fu quando, ventenne, venne in visita con la madre, Lydia Clarke, attrice e fotografa.