Riserva naturale ex Polveriera, al via le visite a tema: la prima è già sold out

Un programma di visite guidate gratuite mensili a tema condotte da guide naturalistiche esperte: questa una delle novità significative nel calendario 2023 delle aperture alla riserva naturale dell’ex Polveriera di Albignasego.

Ex Polveriera

Il primo appuntamento - domenica 16 aprile - è già sold out: per la visita guidata a tema “Erbe e piante commestibili e medicinali” il circolo Legambiente Pratiarcati, a cui il Comune ha affidato la gestione dell’oasi, è stato raggiunto da una pioggia di richieste, a testimonianza del successo di questa nuova proposta. Il programma prosegue poi domenica 28 maggio con una visita a tema “Gli anfibi dei Colli Euganei, tra minacce e strategie di conservazione”, a cura di SOS Anfibi Padova. Domenica 25 giugno è invece in calendario la visita guidata e incontro “Accudimento e gestione degli animali domestici, secondo la normativa”, condotto da OIPA Padova. Il programma continua domenica 23 luglio con la visita alla mostra dedicata alle sculture in legno di Stefano Barison e ai disegni di Stefano Bottazzo, ex attivista della Lipu di Padova scomparso nel 2018. L’appuntamento di agosto - in programma sabato 26 - propone invece una suggestiva visita in notturna in occasione dell’international Bat Night - Pippistrelli in Veneto. Il calendario si chiude il 24 settembre con una visita guidata con Birdgardening a cura di LIPU Padova. «Una proposta - spiega l’assessore all’Ambiente Valentina Luise - nata grazie all’impegno delle associazioni coinvolte». Spiega Rossella Clai, presidente Legambiente Pratiarcati: «Il successo della gestione dell’ex Polveriera è anche frutto della capacità di fare rete delle diverse realtà impegnate in ambito ambientale, con tanti volontari che hanno investito e investono energie, passione e risorse per valorizzare e preservare questo gioiello naturalistico. La visita alla riserva è anche occasione per riflettere su quanto sia concreto l’impatto dei cambiamenti climatici anche nel nostro territorio: il livello dell’acqua del laghetto principale è costantemente monitorato da Legambiente Pratiarcati e rappresenta una spia dei mutamenti che stanno intervenendo in tutto l’ecosistema». La partecipazione è gratuita previa prenotazione inviando un messaggio Whatsapp al 3389358588 o via mail a legambientepratiarcati@gmail.com. La riserva naturale è inoltre accessibile - sempre su prenotazione - tutti i sabati e le domeniche dalle 9 alle 12 fino al 15 ottobre. «Uno spazio straordinario – spiega il Sindaco Filippo Giacinti – un polmone verde e al tempo stesso un luogo dedicato all’educazione ambientale che anche grazie a queste iniziative tantissimi cittadini stanno iniziando a scoprire».