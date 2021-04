La più brava dello Stivale: la chef padovana Isabella Guariento trionfa a Cuochi d’Italia

La giovane chef padovana Isabella Guariento, originaria di Megliadino San Vitale, trionfa a Cuochi d’Italia - Il campionato Under 30.

Vittoria

Nella finale, prodotta da Banijay Italia e andata in onda su TV8 venerdì 23 aprile, la rappresentante del Veneto ha avuto la meglio su Andrea Ruszel, la concorrente della Sicilia, portandosi così a casa il titolo di miglior giovane cuoco regionale d’Italia. Di puntata in puntata la giovane chef padovana è riuscita ad imporsi sugli sfidanti di Molise, Lazio, Liguria, Umbria e Sicilia, preparando piatti tipici del Veneto tra rispetto della tradizione e capacità di reinventarsi attraverso la creatività e l’unicità del proprio talento. Originalità, ingegno e dedizione della Chef Isabella che hanno colpito in particolar modo lo chef Cristiano Tomei, alla conduzione, e i giurati Gennaro Esposito, chef stellato, e lo chef Diego Rossi.

Isabella Guariento

Isabella Guariento, nella veste di ambasciatrice del Veneto, delle sue eccellenze culinarie tra prodotti e sapori unici, è riuscita a sbaragliare la concorrenza, fronteggiando di volta in volta i giovani chef delle altre regioni e riportando il Veneto in vetta. «L’emozione è alle stelle e ancora non riesco a credere di aver raggiunto questo traguardo» spiega la giovane chef Isabella «Ora mi prenderò qualche giorno per poter elaborare questa immensa gioia e a rispondere a tutti i messaggi di sostegno che ho ricevuto in questi giorni dai miei cari e da tantissima gente che si è appassionata al mio cammino a Cuochi d’Italia. Dopodiché mi dedicherò a capofitto alle Cene Impossibili che ripartiranno a giugno dove metterò nel piatto tutti i sapori della nostra terra che mi hanno portata a vincere Cuochi d’Italia under 30». Le Cene Impossibili sono un format portato avanti assieme all’amica e collega Martina Beggiato, ambientate nel cuore della natura, tra vigneti, colli, cornici bucoliche e panoramiche dove poter cenare immersi nei profumi della terra, tra incantevoli tavole imbandite al cospetto di tramonti mozzafiato, sorseggiando un buon vino e assaporando piatti a base di prodotti ed eccellenze locali. Per saperne di più sulle Cene Impossibili e le altre iniziative della chef Isabella basta seguire i suoi profili social, su Facebook ed Instagram (@guarientoisabella), o sul sito www.soluzionieventi.it