"Voci alla finestra": il podcast di CSV Padova e Rovigo per approfondire e mettere in circolo idee

Il CSV Padova e Rovigo propone un nuovo strumento di comunicazione per dare spazio all'innovazione sociale e all'impegno civile. "Voci alla finestra" vuole essere uno strumento utile per approfondire, per mettere in circolo idee, riflessioni, analisi, temi che rappresentano le sfide del nostro quotidiano, ma anche del domani.

"Voci alla finestra"

"Voci alla finestra" raccoglierà le voci delle tante personalità che aiuteranno a leggere il presente e a individuare strategie per il futuro, a intercettare pregiudizi e cogliere percezioni. La conoscenza, i saperi, le pratiche saranno raccontate dai protagonisti, dai testimoni del nostro tempo, per aiutarci a leggere il presente in prospettiva.

Una nuova comunicazione

Emanuele Alecci, presidente del CSV di Padova e Rovigo, afferma «La sfida di Padova Capitale europea del volontariato 2020 e la crisi della pandemia ci hanno fatto alzare lo sguardo per cercare di cogliere le sfide necessarie e le intuizioni utili per intervenire in maniera adeguata e innovativa. La comunicazione accelerata è diventata un elemento caratterizzante il nostro tempo, ma noi riteniamo che serva uno spazio di riflessione e di approfondimento che ci aiuti a sedimentare i molti - talvolta troppi - stimoli che ci vengono proposti. È tempo di ascoltare, accogliere suggestioni e trasformarle in bene comune».

Appuntamenti settimali e dettagli

Il podcast "Voci alla finestra", sarà un appuntamento settimanale realizzato dalla giornalista Donatella Gasperi. La sigla è stata ideata e realizzata da Andrea Graziani. Il podcast, della durata di circa 15 minuti, sarà pubblicato ogni giovedì alle 10 per accompagnare il secondo caffè della giornata.

Dove ascoltare il podcast

Già da ora è disponibile il trailer su www.padovacapitale.it/vociallafinestra o direttamente su spotify: https://open.spotify.com/show/28iJ9WR41101ZqcPBVbaKj

La prima uscita - giovedì 8 aprile 2021 - sarà una sorta di introduzione, di chiave di lettura per gli ascoltatori, con la partecipazione di Emanuele Alecci, presidente del Csv Padova e Rovigo; Niccolò Gennaro, direttore del Csv Padova e Rovigo; Anna Donegà, responsabile comunicazione del Csv Padova e Rovigo. Seguiranno le voci di: Ornella Favero giornalista e presidente della Conferenza nazionale volontariato giustizia; Umberto Curi, filosofo, professore emerito di Storia della filosofia all’Università di Padova; Piero Formica, economista e accademico, attivo nel campo dell’economia della conoscenza; Grammenos Mastrojeni, diplomatico, vicesegretario dell’Unione per il mediterraneo, docente di Ambiente e geostrategia.