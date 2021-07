Il logo per il sinodo diocesano della Chiesa di Padova: al pubblico la scelta tra due proposte

Prosegue il percorso di preparazione al Sinodo diocesano della Chiesa di Padova, dopo l’Indizione avvenuta in Cattedrale a Padova lo scorso 16 maggio. E prosegue il lavoro della Segreteria del Sinodo e della Commissione preparatoria, chiamata a individuare i temi che l’Assemblea sinodale dovrà affrontare durante i lavori. In questi mesi la proposta del Sinodo diocesano è stata illustrata in diverse zone della Diocesi e si è avviata la sensibilizzazione nelle parrocchie per attivare in autunno gli “spazi di dialogo” della fase cosiddetta di “primo ascolto”.

La scelta

Ma il lavoro non si ferma neanche d’estate e parte proprio in questi giorni la “scelta” del logo che contraddistinguerà il Sinodo diocesano della Chiesa di Padova. Una scelta aperta tra due proposte realizzate insieme dalle grafiche Elena Fattorelli e Daniela Thiella (quest’ultima è l’ideatrice del logo della Chiesa di Padova, selezionato nel 2014 a seguito del concorso di idee promosso dalla Diocesi). Entrambi i loghi sottoposti al “voto popolare” partono da quello della Chiesa di Padova e ne sono un’evoluzione, proprio per sottolineare da un lato la continuità tra l’evento “sinodo diocesano” e il cammino ordinario della Chiesa diocesana, dall’altro l’elemento di novità.

Come votare

Le due proposte A e B potranno essere visionate fin da oggi e votate sul sito della Diocesi di Padova (www.diocesipadova.it) da domenica 18 luglio 2021 fino a domenica 22 agosto 2021. L’invito per quanti lo desiderano è di votare quello che appare più adatto a esprimere questa grande occasione di Chiesa: il sinodo! Il logo che registrerà maggiori preferenze

