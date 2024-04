Online la nuovissima webapp del comune di Villa del Conte

Intuitiva, immediata e semplice da consultare. È la nuovissima webapp a disposizione dei cittadini e dei turisti di Villa del Conte.

A partire da oggi, infatti, è online la nuova webapp messa a disposizione gratuitamente dall’azienda padovana Siriobluevision da oltre trent’anni specializzata nello sviluppo e diffusione di foto aree utili per realizzare mappe cartacee e interattive.

Un’esperienza pluridecennale che ora l’azienda ha deciso di mettere a disposizione del Comune di Villa del Conte – luogo di residenza del titolare e amministratore dell’azienda – con un progetto sperimentale ed innovativo che sfrutta le foto panoramiche scattate con il drone unendole alle nuove possibilità offerte dalla tecnologia in ambito digitale.

completa perché contiene le foto panoramiche che mettono in risalto le bellezze del territorio, punti di interesse, info utili per il cittadino e le attività del territorio suddivise per categorie con mappa e numero di telefono per poterle facilmente raggiungere. Vi si possono trovare le indicazioni relative ai siti culturali e religiosi, ai servizi pubblici e alle diverse attività che erogano beni e servizi per il turismo e per i cittadini con possibilità di telefonare direttamente dall'App.

versatile, perché utilizzabile sia come App da smartphone o come link di collegamento nelle mail o nelle comunicazioni.

facile perché si può installare facilmente tramite un Qr code o tramite link, seguendo le istruzioni nello schermo.

perché si può installare facilmente tramite un Qr code o tramite link, seguendo le istruzioni nello schermo. Si sottolinea che con sistema Android è necessario installare la webapp tramite browser Google (o Google Chrome) per poter ricevere le notifiche.

utile, perché può essere utilizzata anche dal Comune per dare informazioni o comunicazioni urgenti

, perché può essere utilizzata anche dal Comune per dare informazioni o comunicazioni urgenti la gestione è gratuita sia per il Comune che per gli utilizzatori.

Commenta il sindaco di Villa del Conte: «La comunicazione e l’impegno nel creare un filo diretto tra Comune, cittadini e territorio è sempre stata una prerogativa di questa amministrazione comunale che in questi anni ha investito molto nel cercare di implementare strumenti utili per accorciare le distanze con la Comunità.

Questa nuova webapp si inserisce in questa ottica e si tratta di un prodotto innovativo, pensato su misura proprio per Villa del Conte che è onorato di fare da apripista.

Non posso che ringraziare l’azienda Siriobluevision che ha voluto partire con questo nuovo progetto proprio dal nostro Comune, così come tutti coloro che hanno fornito supporto tecnico e le attività commerciali che hanno aderito al progetto cogliendone la bontà e le opportunità».

L’assessore alle attività produttive invita le attività commerciali del territorio a promuovere la diffusione di questo strumento, ricordando che l’app è in continuo aggiornamento.

Le attività locali che desiderano essere inserite nella webapp lo posso richiedere inviando una mail con tutti i dati a protocollo@comune.villa-del- conte.pd.it

Aggiunge Siriobluevision: «Si tratta di un progetto completamente nuovo pensato per essere utile sia per il Comune di Villa del Conte che per i cittadini.

La peculiarità di questa webapp è quella di utilizzare foto panoramiche da elicottero o da drone così da valorizzare il territorio e dare un impatto emotivo a chi consulta la webapp. Dietro allo sviluppo di questa idea c’è il grande lavoro del web master che ha adattato il nostro attuale software alle esigenze di questo progetto in maniera peculiare per il comune di Villa del Conte».

Info web

Il link per il collegamento e l’installazione della webapp https://www.siriobluevision. it/mappeinterattive/villa-del- conte/

e il Qr Code