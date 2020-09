Le ville a Noventa Padovana, un patrimonio artistico e culturale da scoprire

Dall'11 al 13 settembre un intero fine settimana dedicato alla scoperta di tre ville del territorio. Un’occasione imperdibile per far conoscere alla cittadinanza le eccellenze commerciali locali in un contesto che fa della bellezza il suo tratto distintivo. Tutti i dettagli