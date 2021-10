WhatsApp, Facebook e Instagram fuori uso nel giorno delle elezioni

Va in palla il sistema ideato da Zuckerberg. Utenti scatenati su Twitter, l'unico social che attualmente funziona. Non succedeva dal 2019 che i tre canali si bloccassero contemporaneamente

WhatsApp, Facebook e Instagram hanno smesso di funzionare in Italia e nel resto del mondo. Il sito downdetector.it, che effettua il monitoraggio in tempo reale dei problemi e dei periodi di inattività, riporta un elevato numero di segnalazioni che interessa i tre servizi di proprietà di Facebook. Il colosso di Menlo Park ha confermato con un tweet i problemi in corso: «Stiamo lavorando per ripristinare il servizio più velocemente possibile, nel frattempo ci scusiamo per l'inconveniente». L'ultima volta ad andare in palla tutti e tre contemporaneamente era successo nel 2019

Per questo ci scusiamo anche con i lettori di Padova Oggi che non potranno avere momentaneamente aggiornamenti sui social