Un wrestler padovano contro i campioni del mondo: la sfida di Luigi "Trucker" Rigon

L'ex campione italiano di wrestling (categoria pesi massimi) Luigi Rigon - in arte "Trucker" - tornerà a lottare in Veneto.

Il colosso di Montegrotto Terme è stato infatti convocato per "La notte dei campioni", l'evento con le stelle americane di wrestling che vedrà in palio il titolo di campione del mondo detenuto dall'americano EC3. «Venire convocato per un evento della storica Nwa è motivo d'orgoglio, farlo nella mia Regione sarà un motivo per vincere». Oggi l'atleta Padovano si sta dedicando alla categoria di coppia dove milita assieme al ferrarese Nathan Balboni, conosciuto come "Palla di cannone Jason". La serata, che si terrà a Bovolone (Verona) il prossimo 7 luglio, raccoglierà lottatori da tutto il mondo tra i quali l'ex stella della Wwe Elias ed il campione europeo Red Scorpion, che rappresenterà l'Italia nell'incontro per il titolo del mondo.