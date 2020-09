“Zio Ueb”, presentata al Festival del cinema di Venezia la web-serie di Marco e Pippo

Il trio comico Marco e Pippo arriva online con la “sketch comedy” Zio Ueb. La creatività non va in lockdown e dove si chiude una porta, come si suol dire, si apre sempre una finestra: con questo spirito si è riunito un cast artistico eclettico, composto dal trio comico di Marco e Pippo (Filippo Borille, Gaetano Ruocco Guadagno e Marco Zuin), dal regista Enrico Lando (I Soliti Idioti, Scappo a Casa e molti altri) e da una squadra importante di autori, supportati dal produttore ZED!, dalla modella attrice Ariadna Romero, da una serie di amici, tra cui Francesco Paolantoni e Stefano Sarcinelli.Un prodotto “made in lockdown” che ambisce ad essere precursore di un genere nuovo, ma che fa pensare anche ai grandi comici del passato, quello del corto seriale, su cui stanno mettendo gli occhi tutti i grandi players internazionali per la prossima stagione.

Le puntate

È nata così la prima serie di sketch comedy ZIO UEB, 10 puntate di circa 7 minuti l’una destinate ad una visione unicamente web.Si tratta di un progetto articolato, esito del contributo delle varie figure professionali coinvolte, pensato per essere un prodotto culturale sui generis, ma che rientra in una visione artistica e produttiva allargata a più ambiti.

Il rilancio del teatro

È nata così una collaborazione inedita che unisce due anime: da un lato ZIO UEB, serie web comica, dall’altro un progetto che vuole rilanciare il teatro con 8 date da Gennaio 2021 al Gran Teatro Geox, dopo oltre un anno di assenza dalle scene. La serie web è stata presentata in occasione della Mostra del Cinema di Venezia 2020, nell’ambito delle attività promosse dalla Regione Veneto, e sarà ufficializzata l’emissione su più canali a partire dal mese di ottobre 2020.