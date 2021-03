Lezione universitaria in presenza e all'aperto, per protestare contro la zona rossa: l'iniziativa

Nel Veneto in piena zona rossa c'è chi ha deciso di "sfidare" - ma autorizzata - le limitazioni e di garantire la lezione in presenza ai propri studenti. E in un luogo a dir poco simbolico

Non tanto una ribellione, bensì una riflessione: nel Veneto in piena zona rossa c'è chi ha deciso di "sfidare" le limitazioni e di garantire le lezioni in presenza ai propri studenti. E in un luogo a dir poco simbolico.

Doverosa premessa: il tutto è legale, o meglio reso tale dal permesso accordato dalla Questura di Padova. A richiederlo è stata Costanza Margiotta, docente di Filosofia del Diritto all'Università, che mercoledì 17 marzo ha scelto i Giardini Silvio Appiani - adiacenti all'omonimo stadio - per la lezione del corso. Insieme a lei circa 35 studenti, tutti radunati (ma a distanza di sicurezza) sotto a una delle tre "pagode" che nel lontano 1910 furono costruite per volere dell'allora direttore dell'ufficio d'igiene del Comune di Padova Alessandro Randi per ospitare i bimbi della scuola elementare Camillo Aita, così da migliorarne le condizioni di salute visto che in quegli anni a fare paura era la tubercolosi. La professoressa Margiotta, dopo aver parlato ai presenti - e anche agli studenti che la seguono da casa - di stato di diritto e stato di diritto costituzionale, spiega (affiancata dagli esponenti di Priorità alla Scuola) le motivazioni che l'hanno portata a questa scelta: «Non è più accettabile che dopo un anno gli studenti siano costretti a seguire ancora le lezioni a distanza, anche perché l'Università ha fatto di tutto e di più per riaprire le aule fornendo la massima sicurezza ai ragazzi. Io continuerò a fare lezione all'aperto anche in Prato della Valle finché non si tornerà in area arancione». Inevitabile la domanda finale: si è vaccinata? «Sì, con una dose di AstraZeneca che faceva parte del primo lotto che è stato poi ritirato, ma oltre a non aver avuto alcun sintomo sono viva e vegeta».