Il tram a Padova: 10 risposte alle domande sulla rivoluzione del sistema SMART

In un panorama urbano in continua evoluzione, l'introduzione di soluzioni di trasporto sostenibili emerge come una necessità per affrontare i problemi di inquinamento e congestione del traffico.



È per questo che sul territorio padovano l’amministrazione ha deciso di fare una scelta importante: implementare due linee tramviarie che, insieme a quella già esistente, costituiranno il sistema SMART.

Questo cambiamento, per quanto necessario, non è privo di sfide. Durante i lavori di costruzione e le fasi di adattamento, i cittadini si trovano spesso ad affrontare una serie di ostacoli e modifiche nella loro vita quotidiana. Emergono dunque domande legittime riguardo la praticità e all'efficacia di questi interventi.

Vediamo quindi le risposte alle domande più frequenti che riguardano l’ampliamento del trasporto pubblico cittadino.

Cosa significano SMART e Sir?

La sigla SMART significa Sistema Metropolitano a Rete Tranviaria e si riferisce all’insieme delle infrastrutture composto dalle tre linee Sir: la linea Sir1, già realizzata, che va dal capolinea nord Pontevigodarzere al capolinea sud Guizza, la linea Sir2 che attraversa la città di Padova da ovest a est e la linea Sir3, che va dalla stazione ferroviaria di Padova a Voltabarozzo. Le tre linee Sir si incontrano alla stazione ferroviaria.

Perché realizzare le due nuove linee Sir2 e Sir3?

Le due nuove linee sono un’azione prevista già dal PUMS, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile.



Sir2 è la linea che garantisce il collegamento sull’asse est-ovest tra i Comuni di Vigonza, Padova e Rubano, mentre Sir3 garantisce il collegamento sull’asse verso sud-est. Le tre linee, Sir1, Sir2 e Sir3, diventano tre assi tranviari di un sistema completamente interconnesso capace di trasportare fino a 20 milioni di persone all’anno e di servire non solo Padova ma tutta la cintura urbana, riducendo drasticamente il numero di automobili che ogni giorno entrano nel capoluogo anche da fuori città.



Questo comporta un miglioramento della qualità dell’aria: infatti con l’entrata in funzione di SMART saranno emesse 15.600 tonnellate di Co2 in meno.

Quali obiettivi persegue la realizzazione del sistema SMART?

Decongestionare il traffico veicolare, ridurre l’inquinamento atmosferico ed acustico, agevolare la mobilità sostenibile, stimolare l’utilizzo del trasporto pubblico, in particolare quello rapido di massa, migliorare la qualità di vita dei cittadini con un sistema di trasporto pubblico veloce accessibile e sostenibile.

Quando viene realizzata l’opera?

I lavori per la realizzazione del Sir3 Stazione-Voltabarozzo sono iniziati nella primavera del 2023 e si concluderanno entro il 2025. I lavori per il Sir2 Rubano-Vigonza sono iniziati nella primavera del 2024 e si concluderanno nel 2026.



Tutte le opere sono finanziate da PNRR si devono concludere entro il 30 giugno 2026.

Quali cambiamenti porta con sé?

In prossimità delle nuove linee avverranno importanti progetti di riqualificazione urbana o di sviluppo del territorio. Per esempio: il nuovo Ospedale di Padova Est, che grazie al tram sarà collegato a tutti gli altri ospedali, la nuova Questura, il nuovo Parco delle Mura di San Benedetto all’ex caserma Prandina e non solo.



Inoltre il tram porta con sé il generale riassetto della viabilità in tutte le aree circostanti, in particolare tutte le nuove linee saranno affiancate da nuove piste ciclabili, ma anche marciapiedi, asfaltature, nuovo arredo e migliaia di nuove piante tra alberi e arbusti con una particolare attenzione allo sviluppo delle infrastrutture verdi.

Come viene tutelato il patrimonio arboreo che interferisce con le linee?

Fin dalla progettazione iniziale la tutela della vegetazione cittadina è stata al centro dell’attenzione. In alcune tratte delle nuove linee infatti il tram corre senza la linea elettrica di contatto, andando a batteria proprio per evitare di interferire con gli alberi.



Nella fase di progettazione definitiva prima ed esecutiva poi, sono state censite tutte le alberature che interferiscono con la linea e insieme al Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana del Comune di Padova si è definito il modo migliore di intervenire con potature, spostamenti o, se necessario, abbattimenti. Tutti i cantieri che coinvolgono alberature sono oggetto di costanti sopralluoghi tra tecnici del Comune e delle imprese.

Quante persone può trasportare il sistema SMART?

Il sistema SMART può trasportare fino a 12.000 persone all’ora nelle ore di punta e fino a 144.000 persone al giorno con 450 corse al giorno. La stima della domanda di trasporto sul sistema SMART nel 2030 è di venti milioni di persone.

Il tram sul sistema SMART circola per quasi l’80% in corsia riservata. Dove ciò non è possibile, il tram circola in sede promiscua con le auto, in una o in entrambe le direzioni.

Il tram fa rumore?

A differenza di un tram tradizionale che ha ruote in ferro, il tram padovano ha una rotaia centrale che serve solo a vincolare il mezzo mentre la trazione è data da ruote in gomma, che garantiscono un mezzo più silenzioso.

I mezzi di seconda generazione, inoltre, sono ancora più silenziosi.

Le rotaie sono pericolose per le biciclette?

La presenza del tram aumenta la sicurezza per chi si muove in bicicletta perché garantisce più piste ciclabili e meno auto in strada. L’intero percorso della linea Sir2 sarà infatti affiancato da una nuova pista ciclabile. Lungo il percorso della linea Sir3 sono già presenti alcuni tratti ciclabili che verranno riqualificati; per una maggiore sicurezza dei ciclisti, durante i lavori verranno realizzati i collegamenti mancanti.