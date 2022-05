Modello 730: cos’è e come compilarlo correttamente

Come ogni anno la primavera coincide con l’apertura della stagione delle dichiarazione dei redditi.

Il documento principe di questo periodo è il modello 730.

Ma in che cosa consiste nel dettaglio?

Il modello 730

Questo documento venne introdotto durante il progetto di semplificazione avviato dal Ministero dell’economia e attivato nel 1993.

Ha lo scopo principale di provvedere al rimborso delle imposte versate nel corso dell’anno precedente, ad esempio il 730 elaborato nel 2022 si riferisce ai redditi e alle imposte del 2021.

Dove presentare la dichiarazione dei redditi

Il quadro E del modello 730 è la parte dedicata al recupero di talune spese sostenute durante l’anno precedente.

Per quest’anno quindi stiamo parlando di spese sostenute nel 2021.

La prima sezione è dedicata alle detrazioni d’imposta: qui trovano spazio determinate spese che, in percentuale diversa, vanno a diminuire l’imposta pagata.

Di seguito alcuni esempi di spese detraibili: spese sanitarie, spese scolastiche, spese sostenute per il pagamento degli interessi per mutuo acquisto prima casa, spese veterinarie.

Affinché tali spese possano essere riconosciute in dichiarazione è necessario averle sostenute attraverso mezzi tracciabili (pago bancomat, bonifici, etc..)

Nella seconda sezione del quadro E trovano spazio invece le spese cosiddette “deducibili”: tali spese, a differenza di quelle detraibili, vanno a diminuire direttamente il reddito prodotto.

Premi versati alle forme di previdenza complementare, contributi pagati alla colf o alla baby sitter, talune erogazioni liberali sono esempi di spese deducibili che possiamo far valere in sede dichiarativa.

Affidarsi a professionisti

Quanto avete appena letto è solamente la punta dell’iceberg, poiché con il Modello 730 posso anche verificare se nel corso del 2021 ho versato troppe imposte o se devo recuperare eventuali detrazioni per familiari a carico.

Ricordate inoltre che se per il 2021 avete più CU, potreste essere in obbligo dichiarativo.

Compilare la dichiarazione dei redditi autonomamente non è impossibile, ma richiede tempo e determinate competenze, quindi rivolgersi a dei professionisti può essere la soluzione migliore.

