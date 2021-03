Cani da adottare a Padova: tutti i pet in cerca di famiglia

La primavera è alle porte, e non c'è niente di meglio che trascorrere il tempo libero all'aria aperta.

Sì, perché le giornate che si allungano, il sole e l'aria più mite che regala la primavera sono la combo perfetta per passare più tempo fuori casa, in mezzo alla natura, meglio ancora se in compagnia di Fido.

Quindi, se siete alla ricerca di un cane da adottare siete nel posto giusto, i volontari di Rifugio San Francesco non vedono l'ora di farvi conoscere tutti i cani in cerca di casa.

Loreggian

Nato nel 2005, Loreggian è un meticcio di taglia media, con microchip e già vaccinato e sterilizzato. Un pet addestrato, che sa andare al guinzaglio tranquillamente; un cane socievole e sempre alla ricerca di coccole e biscottini. Loreggian ha un carattere forte, perciò la compatibilità con gli altri cani è da verificare e si sconsiglia in caso di bambini.

Oliver

Un pet davvero speciale di soli 4 anni. Oliver non vede bene, ma è pieno di energia e molto affettuoso. Non è cieco, ma ha una cataratta avanzata, fortunatamente risolvibile con un'operazione.

Filo

Cane maschio, meticcio nato nel 2012. Taglia media, con microchip e già vaccinato, Filo aspetta una nuova famiglia a cui dare tanto affetto. Si tratta di un cane molto affettuoso anche se molto timido; non ama stare al guizaglio perciò va educato e addestrato.

Rifu gio San Francesco

Rifugio San Francesco si estende su una superficie di 18.000 mq ed è situato a Piazzola sul Brenta, in via Borghetto, a pochi chilometri da Padova.

Con 17 anni di attività alle spalle, la struttura ha sempre avuto come unico obiettivo la cura e il benessere degli amici a 4 zampe. Qui i cani sono accolti e coccolati dai volontari, ma soprattutto possono vivere all’interno di box grandi e confortevoli.

Per conoscere tutti i pet del Rifugio San Francesco basta chiamare il numero 3331867076, visitare il sito web e i profili Facebook e Instagram.