Cani da adottare a Padova: i pet che aspettano una nuova famiglia

Corse a perdifiato sui prati, un bel gioco a contatto con la natura e un po’ di sano relax sotto i raggi del sole: tutto questo ci fa pensare alla primavera e al desiderio di convivere questi momenti con qualcuno a cui teniamo.

Non c’è compagnia migliore dei quattro zampe per apprezzare la bella stagione e quelli del Rifugio San Francesco sono pronti a trascorrere con voi giornate all’insegna dell’allegria.

I cani di questa struttura che potete adottare sono tanti e, dopo averli conosciuti, diventeranno una parte importante della vostra famiglia.

Rudi

Rudi è un meticcio di 8 anni dal carattere curioso e socievole con tutti. Allegro e vivace, continua ad avere uno spirito da cucciolo e adora giocare usando la bocca per mordicchiare, quindi l’ideale sarebbe una famiglia con bambini non troppo piccoli (dai 10 anni in su). Non è ancora abituato al guinzaglio, ma basta solo un po’ di pazienza e diventerà sempre meno incerto. Vaccinato e microchippato, sarebbe meglio adottarlo come l’unico cane di casa.

Ricky

Questo Breton maschio ha 4 anni e riesce a socializzare davvero con tutti. Le corse a perdifiato sono il suo passatempo preferito e non riesce proprio a stancarsi mai. Ricky è una taglia media, esuberante, ha bisogno di una famiglia che assecondi le sue esigenze, meglio se con bambini dai 10 anni in su. Inoltre non disdegna la presenza di altri cani in casa. Si affida vaccinato e microchippato.

Rifugio San Francesco

A pochi chilometri da Padova sorge il Rifugio San Francesco, una struttura che copre un’ampia area di 18.000 mq e che ha 17 anni di esperienza alle spalle. Come il santo da cui prende il nome, questo rifugio si occupa della cura e del benessere degli animali. I volontari si occupano dell’accoglienza dei pet, coccolandoli e facendoli vivere in box di grandi dimensioni.

Per conoscere tutti i pet del Rifugio San Francesco basta chiamare il numero 3331867076, visitare il sito web e i profili Facebook e Instagram.

Se volete conoscere gli altri animali ospitati dalla struttura oltre a quelli che vi abbiamo presentato potete visitare i canali social del rifugio e scoprire il pet che potrebbe diventare il vostro miglior amico!