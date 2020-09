Gli animali che cercano casa a Padova, ecco come adottare il tuo migliore amico

Un amore incondizionato: i gatti e i cani sanno donare tantissimo ai loro amici umani, un affetto di cui si sente bisogno come non mai in un periodo complicato come quello che stiamo vivendo.

Col ritorno alla routine di tutti i giorni, anche rincasare diventa un momento emozionante. Prima di aprire la porta sappiamo già che troveremo il nostro migliore amico pronto a farci le feste e dimostrarci quanto gli siamo mancati. La gioia è doppia, sia per lui che per noi che riusciamo a dimenticare una giornata lavorativa faticosa e la stanchezza accumulata.

Adottare un quattro zampe è il modo migliore per avere al proprio fianco una compagnia insostituibile: tra le tante associazioni che a Padova si occupano di cercare una nuova casa ai pet c’è Rifugio San Francesco. I volontari che quotidianamente si prendono cura di cani e gatti non vedono l’ora di trovare una nuova famiglia, mettendo al primo posto i loro bisogni ed esigenze.

Se siete alla ricerca di un peloso da amare e coccolare, ecco quelli che non vedono l’ora di essere adottati.

Spiky

Spiky è un cane giocherellone di 7 anni non sterilizzato, dal carattere intelligente e affettuoso, ama correre e divertirsi ma è anche abituato al guinzaglio. Il pelo lungo e nero, caratterizzato da zampe bianche e gli occhi vispi e vivaci ispirano tante coccole. Anche se dimostra continuamente il suo amore verso le persone, meglio inserirlo in un ambiente in cui non ci sono altri animali.

Rocky

Timido ma soltanto all’inizio, Rocky ha 9 anni e proviene dalla sezione LNDC (Lega nazionale per la difesa del cane) di Altamura (BA). Amante dell’aria aperta, non vede l’ora di correre libero sui prati. Anche se affettuoso, ha inizialmente bisogno dei suoi spazi per sentirsi a suo agio. Dal pelo corto e nero ha un viso davvero simpatico e non vede l’ora di iniziare una nuova vita all’interno di una famiglia, possibilmente senza bambini e in cui sono presenti altri animali, meglio se femmine.

Filo

Filo non ha avuto una vita semplice, è stato trovato per strada e nei suoi 11 anni di vita ha dovuto superare diverse prove. Nonostante questo ha conservato un carattere dolce e affettuoso, dimostrando una grande passione per il cibo e i sonnellini! Sterilizzato, nel corso degli anni ha sofferto di crisi epilettiche che ora sono tenute sotto controllo grazie alle medicine giuste che deve assumere quotidianamente. Ideale in un ambiente in cui ci sono altri animali sta aspettando una famiglia che si prenda cura di lui.

Lillo

Lillo ha 9 anni ed è cresciuto insieme ad un altro cane: ha un carattere molto tranquillo, anche se all’inizio fa il timidone bastano un po’ di carezze ed attenzioni per farlo diventare socievole e pronto al gioco. Il suo pelo lungo bianco e nero fa subito venire voglia di coccolarlo. É alla ricerca di una famiglia che ha già altri animali, la cui compatibilità deve essere valutata caso per caso.

Gamberetto

Questo cucciolo è nato pochi mesi fa e ha dimostrato fin da subito un carattere socievole, curioso e dinamico nonostante i problemi di salute. Gamberetto è nato con una scoliosi congenita che lo fa camminare male, ma giorno dopo giorno riesce a gestirsi meglio. Adora correre e sta imparando a farlo con sempre meno difficoltà. Il suo carattere socievole lo rende perfetto per essere accolto in una famiglia con tanti altri animali.

Gatti

In questo rifugio ci sono un fratello e una sorella di 5 mesi, una gattina bianca e nera di 4 mesi trovata in strada e due maschi castrati di 2/3 anni entrambi. I fratellini avevano circa un mese e mezzo d’età quando sono stati salvati e curati. Nonostante le loro condizioni non lasciavano sperare in nulla di buono, a causa di una infezione agli occhi, si sono ripresi perfettamente e ora aspettano solo di essere amati! I due gattini castrati sono vittime di incidenti stradali che hanno recuperato molto bene, sono entrambi socievoli ed abituati a vivere con altri animali.

Rifugio San Francesco

Il Rifugio San Francesco si trova a Piazzola sul Brenta, a pochi chilometri da Padova, a via Borghetto ed è nato per dare ospitalità ai cani più bisognosi. Inaugurato il 4 ottobre del 2003, giorno in cui si festeggia San Francesco che è anche il patrono dell’ecologia.

I volontari che lo gestiscono fanno parte dell’associazione Lega Nazionale per la difesa del Cane – Sezione dell’Alta Padovana, nel rifugio i pet hanno a disposizione un’area di ben 18.000 mq, ma anche tanto verde in cui possono correre felici e spensierati insieme ai loro simili. Ospitati all’interno di box grandi e confortevoli, non aspettano altro che essere adottati.

Per mettervi in contatto col rifugio San Francesco, potete chiamare il numero 3331867076, visitare il sito web e i profili Facebook e Instagram.

Vi abbiamo mostrato soltanto alcuni dei quattro zampe che sono presenti in questa struttura, ma sulle pagine social potete scoprire tanti altri pet che non vedono l’ora di entrare a far parte della vostra vita.