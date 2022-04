Il gatto custode del cimitero è malato e cerca casa. Non può più vivere all'aperto

lI gatto Jimmyche che "custodice" il cimitero di Cadoneghe è malato e cerca casa. A diffondere l'appello è il sito www.gcomegatto.it, che attraverso un post firmato da Flaminia, chiede aiuto per il povero gatto. «I pareri sulla vita che è giusto conduca un gatto sono vari e molteplici - scrive Flaminia - .E così le preferenze feline. C’è chi, tra le nostre tigri domestiche, sceglie come dimora persino un cimitero, come è successo in provincia di Padova, per la precisione a Cadoneghe. Ora, però, sono sopraggiunti problemi di salute da non sottovalutare e il gatto custode del cimitero Jimmy cerca casa. Un bel meticcio dal manto bianco e nero, Jimmy è comparso dal nulla e in autonomia ha scelto come casa il cimitero di Cadoneghe. È ormai una presenza nota ai residenti, questo micio che si sposta di lapide in lapide quasi a fare loro compagnia. Jimmy è giovane, ha solo due anni, eppure non può più, purtroppo, vivere per strada»

La malattia di Jimmy

Tutto è iniziato con piccoli segni di debolezza, culminati poi in un episodio significativo: il felino custode del cimitero è stato trovato nascosto nella siepe, in evidente stato di malessere. La visita successiva del veterinario ha rivelato una verità impietosa: Jimmy è purtroppo Fiv positivo, sicuramente un regalo del suo status di randagio. Il gatto custode del cimitero Jimmy cerca casa, quindi, perché la Fiv non consente una vita all’aperto.

I numeri da contattare per l’adozione

Sarebbe importante che Jimmy venisse accolto tra quattro mura il prima possibile, perché ciò permetterebbe una stabilizzazione della malattia. Chi avesse un posto per questa superstar felina e vivesse nei pressi di Padova, può contattare i referenti per l’adozione ai numeri 320 0677123 e 328 1582325.