Dove andare in vacanza con il cane e le regole da seguire in spiaggia

L’estate è il periodo in cui si ha più tempo a disposizione per giocare e stare con il nostro cane. Perché quindi lasciarlo da solo quando ci sono tante occasioni per condividere i momenti più spensierati di questa stagione? Trascorrere una vacanza al mare con il pet può sembrare un grosso impegno, ma sono sempre più numerose le spiagge dog friendly, un fenomeno recente e in costante aumento. Andare al mare con il quattro zampe diventa dunque un divertimento, ma bisogna rispettare le regole in vigore nel nostro paese.

Oltre agli stabilimenti attrezzati per gli animali, esistono delle spiagge libere in cui è possibile andare con il cane e che prevedono una serie di regole per la convivenza con gli altri bagnanti. Fino a qualche tempo fa, la legge da rispettare era quella della capitaneria di porto, mentre oggi sono le Regioni e i Comuni ad occuparsi dell’argomento.

Ogni comune può adottare il proprio regolamento che è valido per il territorio di competenza. La legge nazionale, invece, non dice nulla sulle spiagge per i quattro zampe, visto che sono i titolari degli stabilimenti a decidere il divieto o meno di accesso ai cani.

Come comportarsi con il cane

Quando si porta un cane in spiaggia il proprietario o chi lo ha in custodia è responsabile, quindi il suo compito è quello di controllare le reazioni del quattro zampe ed evitare che i bagnanti siano infastiditi o intimoriti dalla sua presenza.

Prima di farci accompagnare dal peloso in spiaggia, dobbiamo iscriverlo all’anagrafica canina e aver effettuato le vaccinazioni. Inoltre, non dimentichiamo di fargli indossare museruola e guinzaglio. Vengono esclusi dall’obbligo i cani da salvataggio, quelli da vigilanza pubblica e i cani guida, perché il loro ruolo è quello di svolgere un servizio.

Come per i bagnanti ci sono delle aree della spiaggia in cui non si può sostare. La battigia e la zona retrostante fino a 5 metri, deve essere lasciata libera per assicurare libertà di movimento in caso di salvataggio improvviso. Questo vuol dire che è un'area off limits per soste e giochi.

Per il resto della spiaggia valgono le direttive comunali e del proprietario del lido che ha pieni diritti sul tratto di costa in concessione.

La spiaggia è un luogo pubblico, quindi le regole che valgono in città devono essere rispettate anche al mare. Importante avere con noi il sacchetto e la paletta per raccogliere gli escrementi del cane.

Oltre a fare attenzione agli altri bagnanti, quando portiamo il cane in vacanza, dobbiamo occuparci della sua salute e del suo benessere. Le alte temperature possono disidratare Fido, quindi mai uscire di casa senza una bottiglia di acqua fresca e una ciotola per farlo bere!

I raggi del sole sono piacevoli, ma anche dannosi. Come noi abbiamo bisogno di una protezione, anche il nostro amico a quattro zampe non può rinunciare ad una crema solare, soprattutto se ha il pelo corto. In borsa non dobbiamo dimenticare di mettere un asciugamano per proteggergli le zampe dalla sabbia rovente. In ogni caso, sarebbe meglio evitare di esporlo al sole nelle ore più calde, perché oltre a danni alla pelle potrebbe subire un colpo di calore.

Una volta arrivati in spiaggia, è difficile rinunciare ad un tuffo in acqua! Anche in questo caso però dobbiamo rispettare i regolamenti dei singoli comuni: laddove è permesso ai nostri pet di fare il bagno in acqua, dobbiamo farlo rispettando gli altri bagnanti.

Non dimentichiamo che non tutte le razze sono brave tra le onde e non a tutti i cani piace nuotare, quindi meglio non costringerlo ad entrare in acqua per non creare traumi.

Oltre a tenerlo sempre d’occhio e controllare che non si stanchi troppo, dobbiamo pensare al suo benessere e alla sua salute: cerchiamo di evitare che ingerisca l’acqua del mare, perché potrebbe causargli problemi gastrointestinali.

Uscito dall’acqua, meglio lavarlo, così da eliminare ogni residuo di salsedine ed evitare pruriti, facendo particolare attenzione alle orecchie, che dovranno essere asciugate con cura per evitare possibili infezioni.

Una volta a conoscenza delle regole di condotta e di tutto ciò che dobbiamo fare per prenderci cura del cane, non ci resta che scoprire le spiagge dog friendly pronte ad ospitare noi e Fido.

Le spiagge del Nord Italia

Friuli Venezia Giulia

Al confine con la Slovenia e l’Austria la regione si affaccia sul mare Adriatico e oltre a zone di montagna assicura una vacanza ad hoc per gli amanti del mare. Le spiagge pet friendly sono situate in tre province.

Grado:

Belvedere Pineta;

Spiaggia di Snoopy.

Lignano Sabbiadoro:

Doggy Beach;

La spiaggia di Duke.

Lombardia

Regione che offre moltissime possibilità per trascorrere le vacanze con il proprio cane, come percorsi e escursioni in montagna non poteva essere da meno con la soluzione balneare che ha come protagonisti i laghi. Imperdibili sono:

Fido Beach (Manerba del Garda);

Larice Club sul Lago Monate (Cadrezzate);

Idropark Dog (Milano).

Trentino Alto Adige

Sconfinate vallate, sentieri di montagna e caratteristici laghi sono le caratteristiche principali del Trentino Alto Adige. Anche in questa regione priva dell’affaccio sul mare prossimo approfittare di una giornata sulle spiagge dei laghi.

Trento:

spiaggia di Pur (Ledro);

spiaggia lago di Tenno (Tenno).

Liguria

Il litorale ligure con le sue bellezze è pronto ad ospitare i padroni con i loro cani in numerose spiagge.

A Finale Ligure sono ammessi i cani solo sulle spiagge libere che hanno il cartello "Dog Welcome Beach".

Savona:

Rin Tin Beach (Pietra Ligure);

Ex Soggiorno Leonessa (Pietra Ligure);

Baba Beach (Alassio);

La Scogliera (Alassio);

Laigueglia (Alassio);

Bagni Antille (Alassio);

Capo Mele (Alassio);

Pluto Beach (Alassio).

Genova:

Punta Vagno (Santa Margherita Ligure);

Vesima (Genova Voltri).

Veneto

Per chi ama viaggiare con il proprio cane, il Veneto è una meta da non farsi sfuggire. Le spiagge aperte ai cani sono numerose.

Bibione:

Bagni comunali Bibione.

Peschiera del Garda:

Il Pentagono;

Braccobaldo Beach.

Caorle:

Spiaggia Libera della Brussa;

Carole Bau Beach.

Chioggia:

Indiga for Dog;

Astoria Beach.

Rovigo:

Bagno Tamerici Dog.

Venezia:

Bau Beach del Pachuka.

Jesolo:

Bau Bau Beach.

Piemonte

Il Piemonte è una meta che offre molte soluzioni turistiche, non solo città d’arte, ma anche una piacevole giornata sul lago. Per trascorrere una vacanza con il cane, a Chiaverano troviamo lo Stabilimento Balneare Chalet Moia.

Le spiagge del centro Italia

Emilia Romagna

Le aree pet-friendly, non potevano mancare nella regione vacanziera per eccellenza. Ecco l’elenco delle spiagge per cani in Emilia Romagna:

Riccione:

Bagni Casali;

Spiaggia delle Donne;

Bagni Romano 36;

Spiaggia di Marano.

Rimini:

Bagno 84 Graziano;

Bagno 150;

Bagno 26;

Bagno Celli Numero 6;

Spiaggia Bagno 55;

Cavalier Beach c/o Bagno Kauai 6-7;

Bagno Riviera n°1;

Bagno 80 Lamberto;

Beach 33;

Spiaggia Bagno 39 Cigno (Viserbella);

Playa Tamarindo (Viserba di Rimini);

Cooperativa Bagnini Misano (Misano Adriatico).

Igea Marina:

Bagno Afrika Beach;

Bagno Lido 72.

Comacchio:

Baia di Maui;

Bagno Gabbiano (Lido degli Estensi);

Prey Fun Beach (Lido degli Estensi);

Bagno Trocadero n. 39 (Lido di Spina);

Bagno Malua n. 54 (Lido di Spina);

Bagno Vela (Lido di Spina).

Cesenatico:

Wanda Bau Beach;

Fido’s Beach Bagno Corallo (Villamarina);

Bagno Valverde lido n°13 (Valverde).

Ravenna:

Aloha Beach (Marina Romea);

Profumo di Mare Spiaggia (Punta Marina);

Cayo Loco Summer Beach (Lido di Classe);

Duna degli Orsi (Marina di Ravenna);

Spiaggia Amarissimo (Lido di Savio).

Cervia:

Bagni Dario.

Toscana

Chi vuole andare in vacanza in Toscana, potrà godere di zone incantevoli a misura di cane. Ecco tutte le spiagge Bau Beach.

A Castiglione della Pescaia e a Marina di Grosseto i cani sono accettati in tutte le spiagge libere.

Cecina:

Bagno Donna di Cuori;

Le Gorette;

Capocavallo;

Fosso Nuovo.

Follonica:

Torrente Pietraia;

Puntone Beach;

Dog Beach.

Forte dei Marmi:

Bagno Flavio.

Orbetello:

Torre saline;

Litorale Giannella;

Playa del Can;

Braccio Energy Beach.

Piombino:

Pascià Glam Beach;

Spiaggia Sotto Bernardini;

Villaggio orizzonte.

Livorno:

Dog Beach di Porto Azzurro;

Delle Tamerici;

Felciaio.

Viareggio:

Bagno Marechiaro (Viareggio).

Marche

Chi ama viaggiare e andare in vacanza con il cane può scegliere le spiagge delle Marche.

Macerata:

Arturo;

Bagno Cristallo N.6 (Civitanova Marche);

Bagni Marebello N.11 (Civitanova Marche);

Bagni Gigetta N.13 (Civitanova Marche);

Spiaggia libera Amici di Fido (Civitanova Marche);

Spiaggia Nord e Spiaggia Sud (Porto Recanati);

Pineta Beach Porto Recanati.

Ancona:

Stabilimento Balneare Tropical;

Baia Canaria (Cesano).

Pesaro Urbino:

Telodirò Beach (Gabicce Mare);

Vele (Mondono).

Lazio

Lungo le coste laziali del mar Tirreno si trovano spiagge attrezzate per ospitare i cani. Inoltre, in questa regione ci sono anche dei laghi aperti ai quattro zampe.

Sabaudia:

Sabau Beach.

Viterbo:

Dog Beach Saint Tropez (Tarquinia);

La Pineta Blu (Montalto di Castro).

Roma:

Villa Bau Village;

Spiaggia di Martignano (Campagnano di Roma);

Oasi naturista (Torvaianica);

Spiaggia dei Gabbiani (Bracciano).

Abruzzo

L’Abruzzo è una regione ricca di meraviglie naturalistiche e non mancano le bellezze del mare.

Pescara:

La Playa;

La Prora Beach village 41;

Spiaggia libera (Montesilvano).

Chieti:

Bau beach Lido Sabbia d’oro;

Il Pirata Lido.

Teramo:

Caprice;

Chalet Luna Rossa – Welcome Dogs;

Spiaggia libera per cani a Pineto;

Spiaggia libera Doggy beach a Pineto;

Bau Bau Beach (Silvi);

UNICA BEACH (Giulianova);

Bau Beach (Martinsicuro).

Le spiagge del sud Italia

Campania

La regione con la costiera più famosa non poteva non avere spiagge dedicate ai cani e ai loro padroni.

Napoli:

Copacabau Lido le Dune (Pozzuoli);

Capitan Cook (Località Marciano, Massa Lubrense).

Salerno:

Bau Bau Beach Village (Marina di Eboli);

Bau Bau Beach Palinuro (Palinuro, Centola).

Caserta:

Lido Bernardino (Baia Verde, Castelvolturno);

Ecoparco Del Mediterraneo (Castelvolturno).

Puglia

La Puglia offre opportunità di divertimento insieme al proprio animale in diverse spiagge della costa adriatica.

Brindisi:

Santos Baubeach (Fasano).

Lecce:

Eden Salento Dog Beach (Salve);

Lido Coiba (San Foca).

Foggia:

Il Gabbiano (Rodi Garganico);

Fantasy Beach (Vieste).

Calabria

Anche questa è una tipica meta vacanziera con spiagge da sogno, alcune delle quali dedicate ai cani.

Crotone:

Spiaggia di Torre Melissa;

Lido Kahlua (Cirò Marina).

Catanzaro:

Hang Loose Beach (Gizzeria).

Reggio Calabria:

Lido Calypso yey (Bocale).

Sicilia

Le bellezze della Sicilia possono essere ammirate in compagnia del nostro amico a quattro zampe grazie alle spiagge in cui può correre spensierato e felice.

Siracusa:

Kukua Beach;

Bau bau beach.

Messina:

Bau bau beach (Brolo);

Lido Vengo Anch’io.

Catania:

Dog beach (Lido Azzurro).

Vulcano (isole Eolie):

Lido sabbie nere e acque calde.

Sardegna

Selvaggia e incontaminata è perfetta per trascorrere una vacanza in pieno relax. Ecco le spiagge in cui trascorrere giorni spensierati in compagnia del nostro cane.

Cagliari:

Tiliguerta Dog Beach a Costa Rei;

Bau Beach di Quartu (Quartu Sant’Elena).

Sassari:

Spiaggia per cani di Porto Palma (La Maddalena);

Dog Friendly Beach (Badesi);

Sorso Bau Beach (Sorso);

Porto Fido Santa Teresa di Gallura.

Sud Sardegna:

Tiliguerta Dog Beach (Muravera);

Porto Pino (Sant’Anna Arresi).

Oristano:

Spiaggia comunale Abarossa.

A questo punto non ci resta che scegliere la località che preferiamo e goderci l'estate in compagnia del nostro amico a quattro zampe!