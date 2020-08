Antiparassitari naturali: quali sono e come si usano

Chi convive con un cane o un gatto sa bene che con la bella stagione, il sole e il caldo, è importante proteggere il proprio amico a 4 zampe non solo dai forasacchi ma anche da pulci, flebotomi, zanzare, acari e zecche.

Questi piccoli, ma fastidiosissimi insetti, possono compromettere seriamente lo stato di salute del pet, di conseguenza è fondamentale prevenire e scegliere un antiparassitario efficace e, al tempo stesso, non pericoloso per l’animale.

Per prevenire problematiche legate alla puntura di questi parassiti, è opportuno rivolgersi al proprio veterinario, in modo tale da riuscire a capire qual è l’antiparassitario più adeguato da utilizzare.

La scelta è davvero ampia e variegata, in commercio vi sono diverse tipologie di antiparassitari:

a collare

spray

spot on

Su questo fronte, però, da qualche anno vi sono delle novità in quanto si stanno diffondendo sempre di più prodotti realizzati con sostanze naturali, dall’efficace azione repellente e in grado di proteggere i pet a 360° dalle punture di zecche e pulci.

Cosa sono gli antiparassitari naturali

Gli antiparassitari naturali sono prodotti in grado di allontanare pulci, zecche, flebotomi e zanzare, proteggendo così l’animale da questi fastidiosissimi insetti.

Si tratta di prodotti a base di olio di Neem, ossia uno dei più potenti ed efficaci antirepellenti presente in natura.

L’olio di Neem deriva dall’Azadirachta Indica, una pianta originaria dell’India e della Birmania, è ricco di antiossidanti e svolge un’importante azione repellente, antibatterica e antivirale.

In questi prodotti per animali, l’azione di questo olio è combinata con altre sostanze naturali, come la citronella, il tea tree, l’eucalipto, il timo e l’olio essenziale di lavanda; tutte queste sostanze insieme svolgono un’efficace azione protettiva contro parassiti e zanzare.

Come si usano gli antiparassitari naturali

Gli antiparassitari naturali hanno la stessa funzione di quelli chimici, nonostante le sostanze e gli oli in essi presenti abbiano principi attivi più volatili.

Questi prodotti sono efficaci in quanto le molecole naturali svolgono un’azione repellente soprattutto nei confronti di zanzare e flebotomi.

Per quanto riguarda l’utilizzo, dipende dalla tipologia di antiparassitario che si acquista:

lozione : deve essere applicato direttamente sulla cute per favorirne il completo assorbimento

: deve essere applicato direttamente sulla cute per favorirne il completo assorbimento collare : rilascia pian piano le sostanze repellenti che allontanano pulci e zanzare

: rilascia pian piano le sostanze repellenti che allontanano pulci e zanzare shampoo : utile per intensificare l’azione repellente di spray o collari

: utile per intensificare l’azione repellente di spray o collari spray per tessuti: efficace contro pulci e pidocchi, e utile per igienizzare gli ambienti e gli accessori con cui i pet entrano in contatto

Nel caso in cui i parassiti siano già insediati nell’animale, è necessario intervenire con un antiparassitario chimico, oppure combinare l’azione di quest’ultimo con un prodotto più naturale.

La scelta migliore in caso di dubbi e incertezze è sempre quella di rivolgersi al proprio veterinario che, conoscendo la storia clinica e la situazione epidemiologica del pet, sarà in grado di indicare la strada migliore da percorrere per garantire la salute e il benessere dell’animale.