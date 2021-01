Le razze di cani che soffrono il freddo

I cani soffrono il freddo. Può sembrare alquanto strano perché hanno il pelo a proteggerli, ma è così, esistono diverse razze di cani che mal sopportano le basse temperature.

Ovviamente, gli amici a 4 zampe rispetto agli esseri umani hanno maggiore capacità di sopravvivere al freddo, ma questa loro caratteristica dipende da vari fattori, come ad esempio la tipologia di cane, in quanto alcune razze soffrono di più le basse temperature rispetto ad altre.

Perché i cani soffrono il freddo?

Oltre alla razza, la capacità di un cane di sopportare il freddo può dipendere da vari fattori, come:

l’età dell’animale

le dimensioni

lo spessore dello strato di pelo, perché un cane dal pelo lungo soffrirà di meno rispetto a una cane con il pelo corto

il sottopelo, più è spesso più il pet riuscirà a sopravvivere alle basse temperature invernali

Come capire se il cane ha freddo

Per riuscire a capire se il proprio cane sta soffrendo il freddo bisogna prestare attenzione ai seguenti segnali:

pelle secca

respiro lento

continui tremori diffusi su tutto il corpo

difficoltà a uscire da casa

naso secco o gocciolante

ricerca fonti di calore

Per aiutare il pet a sopportare il freddo bisogna innanzitutto disporre la cuccia in un ambiente della casa riparato e, possibilmente, non troppo distante da una fonte di calore.

Un altro consiglio è inserire nella cuccia dei cuscini e delle coperte, oppure, vestire il proprio pet con maglioncini, cappottini e impermeabili pensati per gli animali.

Se il pet è molto sofferente, occorre evitare di raderlo durante il periodo invernale e, soprattutto, cercare di diminuire il numero dei lavaggi in modo tale da evitare di fargli prendere freddo.

Se Fido ha la sua cuccia in giardino, invece, è opportuno acquistarne una idonea e resistente alle basse temperature; mentre, se il pet sta in casa ma l’ambiente è particolarmente freddo e umido, il consiglio è di utilizzare delle calze per gli animali o degli scarponcini, utili anche per le passeggiate invernali.

Le razze di cani che soffrono il freddo

I cani che mal sopportano il freddo sono soprattutto quelli di piccola taglia e le razze senza sottopelo, come:

Chihuahua

Yorkshire

Jack Russell

Dalmata

Pitbull

Bassotto

Alano

Boxer

Vi sono poi, alcuni cani che non amano il freddo ma riescono ad adattarsi con facilità, ossia:

Border collie

Beagle

Australian shepherd

Bracco italiano

Labrador retriever

Schnauzer gigante

Breton

Shnauzer nano

Setter inglese

Shiba inu

Pastore tedesco

Le razze più inclini alla sopportazione della basse temperature sono: