Adozione pet Padova: i cani pronti a cominciare una nuova vita

Corse a perdifiato sui prati, un bel gioco a contatto con la natura e un po’ di sano relax sotto i raggi del sole: tutto questo ci fa pensare alla primavera e al desiderio di convivere questi momenti con qualcuno a cui teniamo.

Non c’è compagnia migliore dei quattro zampe per apprezzare la bella stagione e quelli del Rifugio San Francesco sono pronti a trascorrere con voi giornate all’insegna dell’allegria.

I cani di questa struttura che potete adottare sono tanti e, dopo averli conosciuti, diventeranno una parte importante della vostra famiglia.

Thao

Thao è un meticcio di 14 anni che nella sua vita non ha mai provato la gioia di vivere in una casa. Arrivato al rifugio quando aveva due anni, ora è una taglia media che nonostante la sua dolcezza e il carattere tranquillo non è stato ancora adottato. Trascorre molto tempo a sonnecchiare, ma sente la mancanza del suo compagno di box che ha trovato una famiglia. Ormai cieco e sordo, ha bisogno di persone che lo sappiano capire fin dal primo momento, che rispettino i suoi tempi e che lo facciano sentire amato. Può essere adottato anche da chi ha già un cane in casa, meglio se dal carattere tranquillo, così da fargli ritrovare la figura del suo amico di box.

Luigi e Mario

Proprio come i personaggi del celebre videogioco, Luigi e Mario sono due meticci inseparabili: il primo ha 10 anni, mentre Mario è nato nel 2009 e sono entrambi taglie medio-piccole. Non riescono a stare lontani ed è per questo che c’è bisogno di un’adozione di coppia. Abituati agli spazi aperti, per loro l’ideale sarebbe una casa con un giardino, anche piccolo, per potergli permettere di fare i loro bisogni in tutta tranquillità.

Rifugio San Francesco

A pochi chilometri da Padova sorge il Rifugio San Francesco, una struttura che copre un’ampia area di 18.000 mq e che ha 17 anni di esperienza alle spalle. Come il santo da cui prende il nome, questo rifugio si occupa della cura e del benessere degli animali. I volontari si dedicano all’accoglienza dei pet, coccolandoli e facendoli vivere in box di grandi dimensioni.

Per conoscere tutti i pelosi del Rifugio San Francesco basta chiamare il numero 3331867076, visitare il sito web e i profili Facebook e Instagram.

Se volete conoscere gli altri animali ospitati dalla struttura oltre a quelli che vi abbiamo presentato potete visitare i canali social del rifugio e scoprire il pet che potrebbe diventare il vostro miglior amico!