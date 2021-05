I cani in cerca di una nuova famiglia a Padova

Adottare un cane e accoglierlo in famiglia è un enorme gesto di amore e solidarietà verso tutti quei pet meno fortunati, e tanto bisognosi di amore e affetto.

Avere un peloso in casa riempie il cuore e, soprattutto, le giornate che non saranno mai uguali, perché non c'è amico migliore e più fedele di un pet, con cui condividere la quotidianità fatta di amore, coccole e passeggiate all'aria aperta.

Ecco tutti i cani di Rifugio San Francesco in cerca di una nuova famiglia.

Piero

Piero è un meticcio di Rottweiler nato nel 2015 di taglia medio-grande, vaccinato, non sterilizzato e con microchip. Si tratta di un cagnolone dolcissimo e sempre in cerca di attenzioni e coccole.

Ares

Ares è un boxer nato nel 2014 di taglia grande e con pelo corto; maschio non sterilizzato, con microchip e vaccinato. Ares è un cagnolone buono e socievole con chi conosce, un po' più titubante con chi non conosce.

Sole

Sole è un pastore maremmano nato nel 2015. Si tratta di un cane di taglia grande, sterilizzato, vaccinato e con microchip. Buono e sensibile, è un po' timoroso all'inizio e ha bisogno di prendere confidenza per aprirsi completamente. Non ama stare troppo tempo da solo.

Rifugio San Francesco

A pochi chilometri da Padova sorge il Rifugio San Francesco, una struttura che copre un’ampia area di 18.000 mq e che ha 17 anni di esperienza alle spalle. Come il santo da cui prende il nome, questo rifugio si occupa della cura e del benessere degli animali. I volontari si dedicano all’accoglienza dei pet, coccolandoli e facendoli vivere in box di grandi dimensioni.

Per conoscere tutti i pelosi del Rifugio San Francesco basta chiamare il numero 3331867076, visitare il sito web e i profili Facebook e Instagram.

Se volete conoscere gli altri animali ospitati dalla struttura oltre a quelli che vi abbiamo presentato potete visitare i canali social del rifugio e scoprire il pet che potrebbe diventare il vostro miglior amico!