Il primo Dog Film Festival

E’arrivato il Dog Film Festival, la prima rassegna cinematografica e letteraria dedicata esclusivamente ai cani.

Nello specifico saranno premiate tutte le proposte creative con Fido come protagonista; l’obiettivo è anche quello di supportare la campagna contro l’abbandono.

Ecco come funziona questo Festival dedicato agli amici a 4 zampe.

Si svolgerà in versione digitale e si potranno inviare le opere prodotte fino al 30 maggio 2021; dal 5 al 25 giugno verranno valutate dalle giurie e, invece, l’8 luglio ci sarà l’assegnazione dei DFF Awards.

Le sezioni in concorso sono 3, ossia:

Writer: è la sezione dedicata agli autori o a chi vuole raccontare la propria storia dove il protagonista è Fido.

Producers: pensata per videomakers, ma anche produzioni, che possono inviare lungometraggi, animazioni, corti e documentari sempre con i cani protagonisti.

Lovers: la sezione dedicata a chi vuole condividere le giornate con il proprio pet. Le opere di questa categoria verranno valutate tramite un Video Contest aperto su Youtube.

Il Festival prevede anche due sezioni fuori concorso: la DFF Heritage, che premia tutte le produzioni che hanno fatto la storia dei cani nel cinema e nella tv; e la DFF Civil Servants, che pone l’attenzione al valore dei cani nella società, sia per scopi terapeutrici, come la pet therapy, sia in termini di sicurezza e pronto intervento.

Per partecipare basta consultare il sito ufficiale dell’evento, cliccando qui.