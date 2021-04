Scopre che il suo gatto ha una doppia vita grazie a un annuncio immobiliare

Si dice sempre che i gatti hanno sette vite, alcuni invece si limitano ad avere una doppia vita! Ne è un chiaro esempio il micio che vive nel Regno Unito e che ha lasciato letteralmente a bocca aperta il suo padrone. Cosa ha fatto di eclatante per destare tanto stupore?

La scoperta del proprietario

La curiosità fa parte di tutti noi e ancora di più di un cittadino di Londra che, scoperto che la casa del vicino era in vendita, non ha resistito e, utilizzando internet, ha cercato la quotazione. Online ha trovato l’annuncio dell’agenzia immobiliare con tanto di foto ed è stata proprio uno di questi scatti a colpirlo, più precisamente quello della camera da letto. Non sono stati l’arredamento o le condizioni della stanza a sorprenderlo, ma un inquilino particolare. L’uomo infatti ha riconosciuto nel gatto che stava riposando placidamente sul letto il proprio pet.

La doppia vita del gatto

Il proprietario del gatto rosso si è reso conto che il peloso era abituato a frequentare quella casa, inoltre il fatto che sia stato fotografato per un annuncio immobiliare gli ha fatto capire che le “visite” ai vicini erano più che frequenti.

Nonostante la meraviglia iniziale, ha poi accettato la scoperta con ironia. Infatti ha utilizzato il suo account Twitter (@generoom) per pubblicare lo screenshot del suo micio rilassato nella casa “segreta”. Il post è diventato subito virale, collezionando circa 330mila like in meno di un mese, scatenando i commenti degli altri utenti che hanno raccontato le loro esperienze più o meno simili.

Dopo questa foto, l’uomo terrà sicuramente d’occhio con maggiore attenzione il suo micio!