Emoji "Dog Family": arriva la petizione per realizzarla

Gli amanti degli animali e, soprattutto, dei cani abbracceranno la petizione lanciata da Barkyn, brand che produce crocchette per cani, per creare l'emoji "Dog-Family".

L’obiettivo è realizzare una emoticon che rappresenti il cane come, a tutti gli effetti, un membro della famiglia.

Bisogna raggiungere la soglia di 5000 firme per poter realizzare l’emoji, e renderla disponibile a tutti sulla tastiera universale Unicode.

Con questa iniziativa si vuole rappresentare tutti coloro che hanno un cane in famiglia; sì, perché secondo il brand di pet food vi sono emoji per ogni cosa ma non ne esiste neanche una che simboleggi e rappresenti la gioia di avere un pet in casa, con cui condividere non solo gli spazi, ma anche gran parte della propria vita.

Sicuramente la felicità di avere un cane in famiglia è un sentimento che accomuna tantissime persone in tutto il mondo, perché questi pet non solo fanno compagnia ma riempiono di allegria le nostre giornate.

Quindi, questa petizione sarà appoggiata da milioni di persone in tutto il mondo; basti pensare che, ad esempio, in Europa sono circa 85 milioni le famiglie che hanno adottato un pet.

Per contribuire e partecipare alla petizione, basta andare su Charge.org.