Come prendersi cura dei pet mentre siamo a lavoro grazie agli asili di Padova

Ogni animale indipendentemente dal suo carattere non ama stare da solo. Quando non siamo presenti in casa per loro è come se mancasse un punto di riferimento. Il problema diventa ancora più evidente quando ci dobbiamo recare in ufficio.

Il pet trascorre tutta la giornata in completa solitudine, in attesa del nostro ritorno, e questo non fa bene alla sua salute. Il nostro compito è quello di farlo stare sempre bene fisicamente ma soprattutto psicologicamente evitando ansie da separazione.

Quindi dobbiamo cercare un’alternativa che venga incontro sia alle nostre che alle sue esigenze. Se non abbiamo amici o parenti a cui lasciarlo, possiamo rivolgerci a strutture specializzate come gli asili.

Guidati da professionisti, faranno di tutto per ricoprire di attenzioni e coccole il pet in nostra assenza. A Padova e provincia si possono trovare alcune strutture a cui affidare in tranquillità il nostro migliore amico.

Dog’s college

A 5 minuti dal centro storico di Padova, Dog’s College mette a disposizione dei quattro zampe oltre 6.000 mq di giardino dove correre e giocare quando le calde giornate primaverili ed estive lo permettono. Quando arriva l’inverno niente paura, i nostri pet saranno al sicuro e al riparo all’interno in un ambiente riscaldato, perfetto per schiacciare un riposino!

Lo staff, formato da educatori cinofili specializzati, farà di tutto per far divertire i pelosi. Ogni giorno saranno impegnati in giochi, corse, socializzazione e attivazione mentali e la giornata lontana da noi scorrerà in un attimo.

Lunen Club

Se siamo impegnati tutto il giorno o solo mezza giornata, l’asilo Lunen Club a Borgoricco è perfetto. Il personale, attento ai bisogni dei pelosi, dopo una valutazione iniziale, decide insieme a noi le attività sportive e ludiche da far svolgere al pet in linea con il carattere e le sue esigenze. Inserito all’interno di un centro cinofilo di 8000 mq, verde e paesaggi incantevoli la fanno da padrone.

Labfordream

Ambiente familiare e vita all’aria aperta: trascorrere le giornate in un contesto del genere è il sogno di tutti e per il nostro pet è realtà. L’asilo diurno di Mestrino, a pochi chilometri da Padova, permette di godere delle meraviglie della campagna veneta. Aperti 7 giorni su 7, per i pet è l’occasione per fare nuove amicizie e sentirsi in vacanza.

Quando siamo liberi e vogliamo trascorrere una piacevole giornata in compagnia del nostro migliore amico, la struttura offre servizio di dog walking immersi nella natura.

Asilo a quattro zampe

“Un asilo a misura di cane” questo è lo spirito su cui si basa Asilo a quattro zampe, distante da Padova appena 20 minuti, una soluzione perfetta per chi abita in provincia e deve andare a lavoro in città. Senza box o gabbie, i pet si sentiranno come a casa. Mossi dalla curiosità che li contraddistingue, saranno pronti a scoprire la natura che li circonda in un ambiente protetto grazie alla recensione.

Giochi e socializzazione occuperanno l’intera giornata del peloso, ma quando sarà stanco e pronto a concedersi il meritato riposino, troverà ad accoglierlo ampie cucce, comodi divani e morbidi tappeti!

Dog Park

A trenta minuti da Padova in località Conselve, Dog Park mette a disposizione dei quattro zampe 3.000 mq di verde per le corse e i giochi. Il giardino è il luogo perfetto per riposare all’ombra degli alberi quando la stagione è più calda. Anche nel periodo invernale possiamo trovare le attrezzature pensate per il loro benessere, come le cucce riscaldate. Se dobbiamo partire per un impegni di lavoro, niente paura, la struttura offre anche il servizio pensione.

