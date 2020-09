Organizzare una gita a Padova con il gatto: consigli di viaggio

Settembre porta con sé ancora magnifiche giornate di sole, con aria più fresca e piacevole, perfette per concedersi una gita in compagnia del proprio pet.

Padova è una città perfetta per una rilassante gita fuori porta con il proprio gatto perché offre diverse strutture cat-friendly e parchi pubblici dove poter trascorrere ore di pace immersi nella natura.

Ovviamente, prima di oranizzare una gita, è fondamentale preparare un kit con tutto il necessario, dal trasportino al guinzaglio, e assicurarsi che Felix sia abituato a spostarsi e socializzare con gli altri animali.

Strutture alberghiere per gatti a Padova

Per organizzare una gita, prima di mettersi in marcia è opportuno trovare le strutture alberghiere più adatte e dotate di ogni comfort, sia per il padrone sia per il gatto. A Padova, tra i Colli Euganei, vi sono tantissime opportunità di scelta tra bed and breakfast, case vacanza e hotel adatti a tutte le esigenze.

Un esempio è il B&B Al Duomo, situato in centro città, una location perfetta per conoscere tutte le attrazioni di Padova. Un aspetto positivo sono le ampie camere e gli ottimi servizi per il pet:

Cuccia

Cibo specifico per il pet

Ciotole

Veterinario

Pet sitter

Un altro bed and breakfast, questa volta situato in provincia di Padova, è Le Tre Grazie, consigliatissimo perché dispone di un ampio spazio verde dove poter passeggiare con il gatto; in più, poco distante dalla struttura, si trova il grande e antico parco della Villa Imperiale, che è possibile visitare con il gatto al guinzaglio.

Parchi per gatti a Padova

Dopo aver riposato tutta la notte, e aver conosciuto le bellezze della città, è tempo di giocare e divertirsi al parco, magari in compagnia di altri pet.

A Padova c’è il Parco Iris, uno dei giardini pubblici più estesi di tutta l’Italia: qui il gatto potrà rilassarsi circondato dalla natura, mentre si dedica a una delle sue attività preferite, ossia sonnecchiare al sole, o potrà approfittare dei 250 mq di verde per una bella passeggiata.

Spa e centri benessere per gatti

Dopo il divertimento, tutti sporchi di erba e terra, è giunto il momento di dedicarsi alla beauty routine.

Ma dove trovare una Spa per gatti a Padova?

Niente paura, perché in via Cardinale Callegari si trova Cat&Dog, che possiamo definire come una sorta di centro benessere per pet; qui, oltre al semplice servizio di toelettatura, il gatto potrà godere di numerosi servizi, come ad esempio il bagno con trattamenti medicali e antiparassitari.

Pronto per visitare Padova con il tuo pet? Leggi qualche piccola semplice regola su come assicurarti che la gita avvenga in sicurezza e prepara un kit a prova di gatto.