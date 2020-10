Cosa sono i pronto soccorso veterinari e dove trovarli a Padova e provincia

Convivere con un animale domestico è sempre una grande responsabilità, perché bisogna prendersi cura di loro e proteggerli da eventuali pericoli, non solo in strada ma anche in casa. Sì, l’ambiente domestico è uno dei principali in cui si possono verificare situazioni di emergenza.

Il padrone, in questo caso, deve agire tempestivamente e sapere cosa fare e a chi rivolgersi. Oggi, fortunatamente, molte cliniche e centri offrono un servizio di pronto soccorso operativo 24 ore al giorno.

Ma a cosa servono queste strutture?

I pronto soccorso veterinari hanno il compito di stabilizzare i parametri vitali dell’animale, per poi procedere a una diagnosi più approfondita e alla risoluzione del problema.

Cos’è il pronto soccorso veterinario

Il pronto soccorso veterinario è un servizio sempre più diffuso su tutto il territorio nazionale.

Non è regolato da nessuna legge, per cui ciascuna struttura funziona secondo norme proprie; inoltre, le strutture di pronto soccorso possono essere sia private sia pubbliche, e organizzate su base locale sia dalle singole Asl sia da società private.

La particolarità di questi centri è che sono operativi sempre, dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi, h24.

Come scegliere e dove trovare un pronto soccorso veterinario

Di fronte a una situazione di emergenza e pericolo è opportuno rimanere calmi e agire velocemente.

Ma come fare a capire a chi rivolgersi?

La prima cosa è sapere dove trovare un pronto soccorso veterinario; se non si conosce questa tipologia di servizio, basta fare una ricerca su Google della propria zona o città e trovare su mappa gli indirizzi dei centri più vicini; in alternativa, si può chiamare il 118, che può intervenire in caso di bisogno.

Una volta individuata la struttura, è consigliabile chiamare per capire come intervenire; se è necessario andare personalmente non bisogna dimenticare di portare con sé il libretto sanitario dell’animale e tutta la documentazione riguardante il suo stato di salute.

I servizi del pronto soccorso veterinario

Il pronto soccorso veterinario offre diversi servizi all’animale in difficoltà.

Ad esempio tutte le strutture solitamente dispongono di sale attrezzate con tutte le apparecchiature, in modo da poter intervenire per qualsiasi tipo di emergenza. In tutti i pronto soccorso, inoltre, vi sono medici chirurghi e altri specialisti in grado di risolvere problematiche legate ad avvelenamenti, ferite, problemi cardiaci o respiratori, traumi dovuti a incidenti stradali e molto altro.

Oltre a servizi di emergenza, presso queste strutture è possibile effettuare:

vaccinazioni

ecografie

visite dermatologiche

visite comportamentali

day hospital con degenza pre e post operatoria

assistenza al parto

Per quanto riguarda i costi, tutti i servizi sono a pagamento; il costo varia da struttura a struttura e a seconda della tipologia di intervento.

Pronto soccorso veterinario a Padova

Le strutture di pronto soccorso veterinario sono dislocate tra il territorio della città di Padova e la sua provincia; ecco dove trovarle: