Padova: cosa fare in città con il cane

Padova è una bellissima città d’arte e, per gli amanti degli animali, vi sono alcuni posti dove poter trascorrere una giornata diversa tra relax e divertimento.

Non solo parchi pubblici, ma anche centri benessere e locali pet friendly; ecco alcuni degli indirizzi a Padova!

Dove passeggiare o correre con il cane a Padova

Padova è una città a misura d’uomo, perfetta da visitare anche a piedi con il cane sempre al guinzaglio.

Dove andare? Per una passeggiata nel verde, o per una corsetta utile a tenersi in forma, c’è il Parco Iris, uno dei giardini pubblici più estesi di tutta l’Italia.

Qui il cane sarà libero di correre nel verde e rilassarsi nella natura, perché con i suoi 250 mq il Parco Iris è il posto perfetto per una bella camminata con Fido, sempre muniti di guinzaglio, paletta e sacchetto.

Centri benessere per cani a Padova

Dopo una bella passeggiata nella natura è giunto il momento di rilassarsi e concedersi qualche ora di riposo in una comoda spa.

In città, uno dei centri benessere dog friendly è situato in via Cardinale Callegari, Cat&Dog. Una sorta di Spa per pet, dove oltre al semplice servizio di toelettatura, vi sono numerosi servizi, come il bagno con trattamenti medicali e antiparassitari.

Dove mangiare con il cane a Padova

Ora è arrivato il momento di deliziare il palato del padrone, ma anche e soprattutto del cane!

Dove andare? In città uno degli indirizzi must per gli amanti degli animali è il Natural Bistrot, in cui si fondono passione per la cucina e amore per la natura, elementi che danno vita a un ottimo menù biologico e vegano.

Attività per cani a Padova

Dopo una bella mangiata, perché non digerire con un po’ di attività fisica?!

A Padova c’è il Dogland Park, nato dall’idea di un gruppo di amici che hanno pensato di recintare un campo agricolo di proprietà per far giocare in libertà i propri cani.

Oggi questo piccolo campo è trasformato in un parco, che offre tante attività pensate per Fido, inclusa una piscina.

Hotel pet friendly a Padova

Chi viene dalla provincia o è arrivato per una visita della città, può scegliere fra diverse strutture alberghiere pet friendly.

Ad esempio, B&B Al Duomo, situato in centro città, una location perfetta per conoscere tutte le attrazioni di Padova. Un aspetto positivo sono le ampie camere e gli ottimi servizi per il pet, come cuccia, veterinario, pet sitter.

Anche NH Padova è un’ottima soluzione per visitare il centro, oppure l’Hotel Smeraldo dove possono entrare i cani di piccola e media taglia.

Se invece il tuo migliore amico è un gatto, ecco dove andare a Padova in sua compagnia.