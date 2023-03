Come, dove e quando gettare i rifiuti? Te lo dice un’app

In un’Italia in cui si parla tanto di emergenza rifiuti, la raccolta differenziata rimane lo strumento più immediato, per il singolo cittadino, per dare il proprio contributo alla causa ambientale.

Proprio dalla differenziazione dei rifiuti, infatti, parte il fondamentale processo di raccolta, trasporto e smaltimento, che permette di avviare al riciclo gran parte dei rifiuti prodotti dalle famiglie italiane.

Un compito, quello di “fare la differenziata”, che, nonostante la sua semplicità, è spesso considerato oneroso da chi deve portarlo a termine, se non una scocciatura. E quando non lo è, spesso e volentieri, ci si dimentica semplicemente di “portare giù” la spazzatura nei giorni previsti dalle regole del Comune di residenza.

Etra servizio rifiuti: un’App a supporto del nostro impegno sostenibile

Per venire incontro a tutti, ecco dal mondo digitale l’App “Etra servizio rifiuti”, scaricabile gratuitamente su smartphone IOS e Android. Un comodo strumento in grado di supportarci efficacemente nell’impegno quotidiano di conferire correttamente i nostri rifiuti.

A spiegarne nel dettaglio il funzionamento, è Flavio Frasson, Presidente del Consiglio di Gestione di Etra, la Multiutility che svolge il servizio rifiuti per 70 Comuni nella provincia di Padova e Vicenza.

“L’App offre un servizio personalizzato in base al Comune in cui ci si trova l’utente e alla zona di raccolta, fornendo informazioni sulle corrette modalità di conferimento .

Chi risiede in un’area dove è attivo il servizio “porta a porta” può consultare il calendario, che viene aggiornato in tempo reale, evitando di incorrere in errori non solo nella normale routine, ma anche nei giorni in cui vengono effettuate le raccolte in giorni diversi a causa di Festività o di accadimenti straordinari.

Non solo, l’App permette di attivare un alert, cioè un avviso anche sonoro, che, all’orario stabilito dallo stesso utente, comparirà sul telefono il giorno prima del conferimento di ogni rifiuto.”

Insomma, quella di Etra si rivela un’app facile da usare, personalizzabile e, soprattutto, utile ad evitare dimenticanze o errori nella raccolta rifiuti.

Versatile e di facile utilizzo: tutte le funzioni dell’App di Etra

Tra le tante funzioni contenute nell’app, infatti, anche le informazioni sulle modalità di conferimento di ogni categoria di rifiuto, a seconda del Comune di residenza, indicate anche oggetto per oggetto.

Morena Martini, presidente del Consiglio di Sorveglianza, scioglie gli ultimi dubbi sottolineando l’ampia versatilità e la facilità di utilizzo di questo strumento.

“ Sull’App è possibile trovare dove ogni tipo di scarto va conferito inserendo la parola nel campo di ricerca oppure scorrendo un elenco di oltre 250 voci. Inoltre, attivando il GPS, è possibile visualizzare su mappa e conoscere l’indirizzo degli sportelli del territorio di Etra, del Centro di raccolta di riferimento e, dove presenti, delle isole ecologiche e dei press container. Infine, per qual si asi dubbio, un pulsante consente di contattare il numero verde o di mandare una mail direttamente dall’App.”

Un’ulteriore conferma, dunque, di quanto questa App possa essere d’aiuto per il cittadino: informazioni a 360° sul servizio rifiuti, un calendario di raccolta sempre aggiornato e un prezioso alert per ricordarci come, dove, quando vanno conferiti i nostri rifiuti.

Una strategia integrata per la raccolta rifiuti

A beneficiare di questo comodo strumento sono, ovviamente, i cittadini dei tanti Comuni nei quali Etra effettua il servizio rifiuti, dove, proprio in questi giorni si è conclusa la distribuzione delle 355 mila copie dei calendari cartacei di raccolta, personalizzati per ogni Comune.

Una strategia, quindi, quella messa in campo da Etra, che vede insieme strumenti digitali e tradizionali, in quanto oltre al cartaceo e all’App, il calendario aggiornato in tempo reale può anche essere scaricato o stampato direttamente dal sito di Etra.

Per fare la cosa giusta basta un click

Insomma, il consiglio, che pare scontato, è quello di fare ogni giorno la cosa giusta, facendo la raccolta differenziata nel modo corretto e contribuendo, ciascuno nel proprio piccolo, al benessere dell’ambiente e del Pianeta.

Come fare? In questo caso, basta letteralmente un click e si scarica l’App “Etra servizio rifiuti”.

Facile quanto fare la differenziata!