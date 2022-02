Assegno unico 2022: cos'è, a chi è destinato e come fare per richiederlo

Sono già più di un milione le domande di Assegno Unico familiare per i figli a carico – in vigore dal 1° marzo 2022 – inoltrate all'Inps.

La nuova forma di sostegno economico attribuita alle coppie con figli va a sostituire e inglobare diverse misure messe in atto in passato come gli assegni familiari, i bonus e le detrazioni.

Chi può richiedere l'Assegno unico?

L'Assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, a decorrere dal settimo mese di gravidanza. Per quanto riguarda i figli maggiorenni l'Assegno unico verrà erogato fino al compimento dei 21 anni di età a patto che questi frequentino un corso di laurea, possiedano un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui, siano disoccupati in cerca di occupazione o impegnati nel servizio civile. Per i figli con disabilità non ci sono limiti di età.

La domanda per l'Assegno unico deve essere presentata entro il 30 giugno 2022 e l'importo spettante ad ogni famiglia varia tra i 50 e i 175 euro mensili per figlio, in base al valore dell’ISEE presentato.

È quindi fondamentale la compilazione del modulo DSU per richiedere l'ISEE. In mancanza di questa infatti si avrà comunque diritto all'Assegno unico ma con l'importo minimo stabilito dalla normativa di 50 euro mensili. Altro aspetto importante è quello relativo ai figli residenti all’estero di lavoratrici e lavoratori con un impiego in Italia. Il Governo ha confermato la decisione di escludere dalla richiesta coloro che si trovano in questa condizione. Si conferma invece la possibilità di vedersi riconosciuta la detrazione in busta paga, nel caso i figli, anche se residenti all’estero, hanno compiuto 21 anni e non superano la soglia reddituale di 2841 euro lordi annui.

Richiesta ISEE: affidarsi ai professionisti è sempre una buona idea

Per quanto concerne il padovano l'Assegno unico riguarda circa 100.000 famiglie che possono richiedere l'ISEE in maniera semplice e gratuita recandosi presso il Caaf Cgil Padova. Una soluzione pratica che, tra le altre cose, evita eventuali errori di compilazione che possono allungare le tempistiche.

16.000 gli appuntamenti fissati e più di 7.500 DSU elaborate dai consulenti della struttura padovana nell'ultimo mese, come ha sottolineato Lisa Contegiacomo, AD del Caaf Cgil Padova.

Per usufruire del Servizio ISEE gratuito basta recarsi in uno degli uffici presenti in tutta la provincia di Padova. È consigliabile fissare un appuntamento presso la sede più vicina chiamando allo 049 7808208.