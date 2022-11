C'è chi acquista vestiti in sconto, chi preferisce approfittare delle migliori offerte sugli smartphone. E poi c'è tutto quel popolo che ama 'smanettare' con il joystick davanti allo schermo della tv e aspetta il Black Friday per fare incetta di videogame in super offerta e, perché no, per acquistare una nuova console.

Black Friday: le miglior console per videogame in sconto

Non solo il popolo dei più giovani ama trascorrere qualche ora alla settimana giocando a un videogioco al pc o davanti al monitor della propria smart tv, condividendo la propria esperienza di gioco con altri utenti in giro per il mondo, o con i propri amici e, perché no, figli. Ecco dunque che con gli sconti del 'venerdì nero' potrete pensare di rinnovare il vostro parco videogiochi, per cimentarvi in nuove esperienze.

PlayStation 5

È la regina delle console, prodotta da Sony, e indubbiamente la più apprezzata in Italia, ma anche in giro per il mondo. Uscita sul mercato sul finire del 2020, ha sempre avuto un problema di assortimento. La crisi dei chip, infatti, ne ha razionato le produzioni, e non appena Sony riassortiva le proprie console sul mercato, andavano a ruba. La situazione è più o meno la stessa anche oggi, trovare una PS5, online o nei negozi fisici è davvero complesso.

L'azienda ha tuttavia annunciato nuove disponibilità tra poche settimane, non è quindi da escludere che con il 'venerdì nero' possiate assicurarvene una ad un prezzo scontato. Dovrete essere abili e rapidi, però!

Xbox Series X

La console più potente di Microsoft, e per molti la più performante e veloce disponibile sul mercato. Xbox Series X include una CPU a 8 core Zen 2, in grado di fornire una potenza di calcolo 4 volte superiore rispetto a Xbox One, e permette di far girare senza intoppi giochi in 4K così come in 8K. La console vanta, inoltre, una velocissima unità di memoria da 1 TB, espandibile, che consente un rapido caricamento dei giochi.

Una console che da prezzo di listino costa circa 500 euro, grazie agli sconti del Black Friday, non escludiamo possa essere proposta dalle più importanti catene di elettronica e elettrodmestici con un 20% di sconto sul prezzo di listino. Un affare da non lasciarsi sfuggire.

Xbox Series S

Ma con gli sconti del Black Friday potresti anche sceglieri di acquistare la sorella minore tra le console XboX: la Series S, priva di lettore di dischi e perfetta per giocatori digital-first, include una CPU 8 core Zen 2, e garantisce la velocità e le performance della nuova generazione all’interno dell’hardware più piccolo mai progettato da Xbox, a un prezzo accessibile.

Xbox Series S fornisce prestazioni circa 3 volte superiori rispetto a Xbox One ed è stata progettata per far girare giochi a 1440p fino a 60FPS. Se il prezzo di mercato si attesta sui 300 euro, anche in questo caso è presumibile che la console possa essere proposta in vendita con uno sconto del 20/25%, a circa 230 euro.

Nintendo Switch

Una console portatile, da utilizzare nei propri spostamenti in treno o autobus, oppure nelle pause di lavoro. Oppure da sfruttare in casa, collegandola alla propria smart tv, e utilizzandola come le normali piattaforme per videogame. Con il Black Friday 2022 potreste pensare di acquistare, per voi o la vostra famiglia, una splendida Nintendo Switch.

Performante e rapida, è la console ideale per chi vuole sfruttare ogni momento libero per distrarsi con i propri videogame preferiti. Anche per Nintendo Switch, la possibilità di fruire uno sconto vantaggioso è più che possibile. Guardando agli anni passati, il pacchetto console più videogame, solitamente proposto a 300 euro (prezzo di mercato), potrebbe essere proposto nei migliori negozi fisici e online a poco più di 200 euro.

