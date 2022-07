Le infrastrutture sono la nostra difesa contro il cambiamento climatico

In questi mesi gli effetti del cambiamento climatico stanno mettendo alla prova le attività produttive e le istituzioni del nostro paese. Fenomeni meteorologici estremi e siccità impongono da un lato la creazione di opere per difendere la sicurezza della popolazione dal rischio idrogeologico, dall’altro una riorganizzazione delle risorse idriche per garantire i flussi necessari all’alimentazione e alla produzione.

Le infrastrutture: difese contro i rischi metereologici

Mentre le politiche energetiche si aggiornano per attenuare le cause del climate change nel lungo periodo, nel medio termine la difesa del territorio passa sempre di più per la creazione di infrastrutture. Lo spiega Andrea Vittadello, amministratore delegato di Cogevi Spa, azienda padovana leader nel settore delle costruzioni

« In termini di infrastrutture si può fare molto per attenuare gli effetti del cambiamento climatico, ma occorre agire con coordinamento e tempestività, approfittando anche delle risorse messe appositamente a disposizione dal Pnrr. Le priorità sono sicuramente l’efficientamento della rete idrica e la messa in sicurezza degli argini, ma anche la creazione di bacini di laminazione per affrontare le ondate di piena e stoccare l’acqua in eccesso ».

Attualmente il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha messo a disposizione per la “gestione sostenibile delle risorse idriche” e per la “tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica” 4,38 miliardi di euro.

Cogevi Spa, società del Gruppo Vittadello, si è indirizzata fin dai primi anni della sua fondazione proprio nella progettazione e costruzione di infrastrutture idrauliche e di difesa del territorio.

La tutela delle risorse idriche del nostro paese

In Veneto e nel resto d’Italia sono numerosi gli interventi svolti negli anni da Cogevi Spa. Attualmente l’azienda sta partecipando con altri operatori del settore ad un bando pubblico della Regione Veneto - Difesa del Suolo per l’ampliamento del bacino di laminazione del torrente Chiampo proprio con lo scopo contenere gli effetti di possibili future piene. Nel recente passato Cogevi ha avuto un ruolo di rilievo nelle opere idrauliche previste dal Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto Centrale a Carmignano di Brenta e a Cavanella d’Adige. Oltre a progetti di tutela sono stati realizzati numerosi interventi altamente specialistici sulle opere del reticolo idrografico Bacchiglione-Brenta nell’area di Chioggia (VE) e Codevigo (PD) attraverso la costruzione del nuovo sbarramento di Botte Trezze, la ricalibratura e la sistemazione di tratti arginali del fiume Brenta e del Canal Morto, la rifunzionalizzazione delle botti a sifone che sottopassano il fiume Bacchiglione ed il fiume Brenta e il ripristino morfologico per la riqualificazione ambientale ed idrodinamica dell'area di Venezia e della Laguna Veneta. »

Ma non è solo il clima a mettere in pericolo una risorsa essenziale come l’acqua. In tema di tutela dei cittadini, attualmente il Gruppo Vittadello sta effettuando per Veneto Acque un importante intervento di bonifica su un sito altamente inquinato a Pernumia in provincia di Padova.

« Tutelare il territorio significa anche questo,impedire che sostanze inquinanti prodotte dall’uomo compromettano l’ecosistema in cui viviamo. Grazie al know how sviluppato in situazioni simili, a Pernumia siamo impegnati nelle smaltimento di circa 44.000 tonnellate di rifiuti nocivi - conclude Vittadello»

La tutela e la manutenzione della nostra rete idrica è una missione ambiziosa e necessaria per salvaguardare l'economia e la natura del nostro paese, uno scopo che Cogevi Spa svolge con professionalità ed esperienza, mettendo a disposizione delle istituzioni pubbliche e private la conoscenza maturata grazie a molti anni di esperienza sul campo.

La tutela delle nostre acque è una scelta che non possiamo più permetterci di ignorare.