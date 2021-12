La mania del cashback conquista i commercianti di Piove di Sacco

È una delle nuove frontiere del commercio ed è ormai diventato uno dei meccanismi promozionali più popolari, stiamo parlando del cashback. Un sistema di acquisto sempre più in uso che sta riscuotendo consensi sia da parte dei venditori che da quella degli acquirenti.

Un nuovo termine inglese entrato nell'uso comune, dal significato abbastanza intuitivo.

Cos'è il cashback

“Cashback” significa letteralmente “soldi indietro”, è infatti una parola formata dai due termini inglesi cash (“soldi”) e back (“indietro”) e altro non è che un rimborso di parte della spesa garantito all'acquirente, a seguito dell'acquisto di un bene o servizio.

Una sorta di ricompensa data al cliente per aver scelto un determinato prodotto o punto vendita e che viene stabilita con una percentuale sull'importo speso. Questa percentuale varia ovviamente da un commerciante all'altro.

Ancora ora sono in molti a pensare che si tratti di uno sconto o addirittura di un guadagno.

Tecnicamente entrambe le definizioni sono sbagliate in quanto si parla appunto di rimborso sotto forma di accredito o buono sconto da utilizzare per i successivi acquisti. È anche vero che dalla parte del compratore nulla cambia, dato che si tratta comunque di soldi risparmiati.

Il cashback è nato negli Stati Uniti dove si è velocemente affermato per poi diffondersi anche in altre parti del mondo.

Il cashback in Italia

In Italia dopo essere stato utilizzato dal governo per favorire la diffusione del denaro elettronico, il cashback ha preso piede anche in tante altre iniziative sia pubbliche che private. Gli esempi più evidenti riguardano alcuni istituti di credito che hanno capito le potenzialità di questa formula e l’hanno fatta propria, ma non mancano altri tipi di proposte che coinvolgono diverse tipologie di promotori.

Un caso interessante è la Saccisicard, promossa dal comune di Piove di Sacco. Una card, scaricabile da Google Play e da App Store anche sotto forma di App, che permette ai clienti di tutti gli esercizi commerciali aderenti di usufruire di sconti e vantaggi.

Un progetto ambizioso, fortemente voluto dal comune della Saccisica, per dare lustro alle “botteghe” che di quei luoghi raccontano la storia con lo scopo di valorizzare i piccoli centri della zona, mantenendone vive le tradizioni commerciali e facendo rimanere i consumi all'interno del territorio.

Un vantaggio dunque sia per gli esercenti che per i clienti, con questi ultimi che possono usufruire di sconti, tramite cashback o coupon. Per i commercianti i benefici sono legati ovviamente alla visibilità e alla pubblicità data loro da questa iniziativa e, non meno importanti, dalle possibilità di creare un database di clienti a cui rivolgere eventuali promozioni e di potersi garantire una maggiore liquidità.

I dipendenti delle aziende della Saccisica possono inoltre spendere il proprio welfare aziendale con condizioni vantaggiose nel circuito Saccisicard.

I dettagli dell'iniziativa e le attività commerciali aderenti possono essere visionati nel sito ufficiale del Centro Commerciale Naturale Piove di Shopping.