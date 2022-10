A Padova il City Store che entra nel futuro della mobilità elettrica

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

È stato inaugurato a Padova il primo City Store d'Europa, un format completamente inedito situato in via Niccolò Tommaseo 80. Il salone espositivo Superauto, che si estende su un'area di oltre 800 metri quadri, offre alla clientela diverse zone relax, un intero spazio dedicato alla consegna della vettura acquistata e l'installazione di pannelli digitali con i quali personalizzare la propria auto.

Una concessionaria che guarda alla sostenibilità

Durante la serata inaugurale, avvenuta giovedì 6 ottobre, i Clienti hanno potuto così conoscere l'innovativa concessionaria scoprendone tutte le peculiarità: si tratta, infatti, di un City Store che guarda alla tecnologia e alla sostenibilità, caratterizzato da oltre sette punti di ricarica per vetture ibride ed elettriche.

A crederci fortemente in questo progetto è Superauto S.p.A., concessionaria a marchio Volkswagen sorta a Padova nel 1976, da oltre cinquant'anni è capitanata dal presidente Piero Ceccato. Leader in città per quanto riguarda la mobilità elettrica grazie all'offerta di modelli automobilistici sempre all'avanguardia, oggi l'azienda è gestita dalla seconda generazione – precisamente da Sara e Giulia Ceccato e dalle loro rispettive famiglie – e conta più di ottanta collaboratori.

Con le sue cinque sedi distribuite in tutto il territorio patavino (tre a Padova, una a Mestrino e un'altra a Carmignano di Brenta), Superauto rappresenta i marchi dei gruppi Volkswagen e Škoda.

La nuova vettura elettrica ID.5

Superauto ospita anche il nuovo modello di casa Volkswagen, il Suv 100% elettrico ID.5, presentato ufficialmente durante la serata inaugurale. Con le sue forme futuristiche, che combinano i punti di forza di un Suv con il profilo aerodinamico di una coupé, ID.5 potrà essere ammirato e provato dalla clientela attraverso un test drive su strada presso le concessionarie Superauto.

Nel corso dell'inaugurazione è stato inoltre presentato un prototipo di vettura elettrica realizzato da Race UP, il team di Formula SAE dell'Università di Padova: un modello totalmente elettrico che competerà con quelli provenienti dalle migliori università di tutto il mondo all'interno di un contest automobilistico di livello internazionale.