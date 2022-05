Assegno universale unico: cos’è e come ottenerlo

Nel corso del 2021 è stata varata una misura economica per far fronte alle necessità delle famiglie con figli: L’Assegno Unico Universale.

La domanda può essere presentata già da gennaio 2022 ed è destinata a tutte le famiglie con figli fino al compimento del 21esimo anno di età.

Assegno Unico Universale: in che cosa consiste

L’assegno unico universale sostituisce e racchiude al suo interno una serie di altre agevolazioni economiche come:

Premio alla nascita 800 euro;

Bonus Bebè;

Fondo prestiti ai neo genitori;

Assegni al nucleo familiare;

Detrazioni sui i figli a carico.

Per poter usufruire dell’assegno è necessario presentare la domanda; inoltre se a corredo della domanda viene presentato l’ISEE, l’importo sarà calibrato in base alla situazione economica rilevata dall’ attestazione ISEE.

L’assegno è erogato per ogni figlio minorenne a carico, a partire dal settimo mese di gravidanza, e per ogni figlio maggiorenne fino al compimento del 21esimo anno, a patto che quest’ultimo:

Frequenti un corso di formazione scolastica, professionale o un corso di laurea;

Svolga un tirocinio o percepisca un reddito annuo inferiore a 8.000 euro.

Sia registrato come disoccupato

Svolga il servizio civile universale

Eccezione viene fatta per tutti i figli disabili a carico, per i quali verrà erogato senza limiti di età.

Dove fare domanda

La domanda può essere presentata in maniera autonoma attraverso il sito INPS oppure rivolgendosi al Servizio Fiscale e al Patronato INCA della CGIL di Padova.

Qui troverete personale altamente specializzato pronto a fornirvi il servizio migliore e più adeguato alle vostre necessità.

Il Servizio Fiscale CGIL potrà inoltre gestire la vostra certificazione ISEE, documento necessario per ricevere il corrispettivo adeguato e non il minimo garantito.

Sul sito del Servizio Fiscale CGIL potrete trovare tutte le informazioni necessarie circa i documenti da presentare per la certificazione ISEE e l’iter da seguire per la presentazione della domanda per l’Assegno Universale Unico.

Sempre attraverso il sito potrete fissarvi un appuntamento in una delle sedi a voi più comode.

In tutte le sedi del Servizio Fiscale CGIL potrete fare affidamento su esperti che vi garantiranno estrema affidabilità e velocità nello svolgimento della pratica.