Bonus 200 euro, a chi spetta e cosa fare per ottenerlo

È in arrivo il bonus di 200 euro, contributo una tantum approvato con il Decreto Aiuti 2022 che interessa molte categorie di lavoratori dipendenti e non. Una misura che verrà erogata a luglio, atta a contrastare l'impennata del costo della vita.

Sia i dipendenti pubblici che i dipendenti privati dovranno richiederlo attraverso un'autocertificazione nella quale si attesti di non superare il limite reddituale di euro 35.000, di non essere titolari di un trattamento pensionistico né del reddito di cittadinanza.

Per queste ultime due categorie se ne occuperà direttamente l’Ente Previdenziale.

E per chi ha più di un datore di lavoro?

È importante sapere che il pagamento del bonus spetta una sola volta anche ai titolari di più rapporti di lavoro, in questo caso specifico bisogna richiederlo a un solo datore di lavoro, con la relativa dichiarazione di non averne fatto domanda a nessun altro, fermi restando i requisiti sopra descritti. L’importo erogato a titolo di bonus è fiscalmente esente.

Questa indennità è prevista anche per i disoccupati e i cassintegrati a zero ore che risultino tali a giugno. In entrambi i casi sarà l’INPS a erogare il contributo, sempre nel mese di luglio.

Una misura che prova a contenere le conseguenze dei rincari

Come anticipato, il bonus 200 euro è stato introdotto per venire incontro ai cittadini in un momento difficile come quello attuale, con la crescita esponenziale dei prezzi che, per vari fattori, ha investito praticamente tutti i settori delle nostre vite e non accenna a invertire la propria curva.

Per chiunque volesse saperne di più il consiglio è quello di recarsi presso una delle tante sedi del Caaf Cgil Padova presenti sul territorio. Sul sito è inoltre possibile conoscere l'ufficio più vicino a casa o al proprio posto di lavoro e prenotare un appuntamento.