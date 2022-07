Dichiarazione dei Redditi: chi è obbligato, chi è esonerato e chi ne ha convenienza?

É di nuovo il periodo delle scadenze fiscali e di nuovo tornano dubbi e domande. Oggi vogliamo aiutarvi a fare chiarezza almeno su un concetto: chi deve presentare la dichiarazione dei redditi? La dichiarazione dei redditi può essere presentata da tutti i contribuenti che nel corso del 2021 hanno percepito redditi da lavoro, dipendente o autonomo, redditi da pensione, redditi di terreni o fabbricati così come redditi di impresa o di capitale. Inoltre sono obbligati a presentarla i contribuenti che hanno avuto nel corso del 2021 più di un rapporto di lavoro e quindi hanno più CU non conguagliate.

Infine, se nel 2021 sono state percepite somme per l’integrazione al reddito direttamente dall’INPS -come FIS (Fondo di Integrazione Salariale), indennità di disoccupazione (NASPI), disoccupazione agricola, cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga, mobilità - si è, anche in questo caso, tenuti a presentare la Dichiarazione dei Redditi. Con questo documento i contribuenti dichiarano al Fisco tutte le somme percepite nell’anno d’imposta di riferimento, nonché le spese sostenute che possono essere portate in detrazione o in deduzione.

Molto spesso attraverso la dichiarazione dei Redditi si possono recuperare ritenute subite in eccesso o detrazioni non godute durante l’anno. Esibendo inoltre talune spese (ad esempio: interessi del mutuo per la prima casa, spese sanitarie, spese scolastiche, etc..) è possibile recuperare una percentuale di quanto sostenuto.

Centro Autorizzato Assistenza Fiscale CGIL: il tuo alleato per la Dichiarazione dei Redditi

Se rientrate tra le categorie indicate appena sopra, se avete necessità di capire se siete in obbligo dichiarativo o se ne avete la convenienza o se semplicemente avete altri dubbi che riguardano il mondo della fiscalità potete rivolgervi senza esitare al CAAF CGIL Padova. Presso le sedi, aperte in tutta sicurezza su appuntamento, vi aspetta personale qualificato che saprà rispondere a tutte le vostre esigenze e a tutti i vostri dubbi in ambito fiscale. È possibile fissare un appuntamento telefonando allo 049.7808208 o prenotando tramite il form a questo link. Per informazioni è anche attiva una chat WhatsApp disponibile a questo link.

CAAF CGIL: un universo di servizi per il contribuente

La gamma di servizi offerti da CAAF CGIL Padova non si limita alla compilazione e all’invio della Dichiarazione dei Redditi: attraverso personale competente ed aggiornato sull’evoluzione delle normative ed un sistema di elaborazione e trasmissione dati all’avanguardia, il CAAF fornisce consulenze personalizzate e qualificate nel campo fiscale e delle agevolazioni sociali a 360 gradi. Visitate il sito ufficiale a questo link per conoscere tutti i servizi offerti. CAAF CGIL Padova offre al contribuente un valido sostegno per la gestione delle pratiche fiscali (730, Modello Redditi, Successioni, Modello ISEE,..) facilitando l’adempimento degli obblighi tributari, e al contempo assicurandovi le agevolazioni e i rimborsi che vi spettano. Cosa aspettate dunque? CAAF CGIL Padova è pronto ad accogliervi!