Una grande opportunità in Veneto: il consulente assicurativo di nuova generazione

Ci sono professioni che sono difficili da definire, sia per le attività che effettivamente vengono svolte, sia per il giudizio, spesso distorto, che ne ha la collettività. Come nel caso dell’assicuratore: un mestiere di cui pochi conoscono davvero le caratteristiche e che è cambiato nel tempo.

Questa figura – a maggior ragione oggi – è un consulente che aiuta le persone a scegliere la migliore soluzione assicurativa per i loro bisogni. Oggi occorre scardinare e superare la vecchia idea che si ha del mestiere dell’assicuratore. Un po’ perché il mondo e la società cambiano sempre più rapidamente – pensiamo solo all’ultimo anno e mezzo e a quanto la pandemia sia stata un acceleratore in fatto di cambiamenti – un po’ perché anche i bisogni delle persone evolvono e le risposte devono adeguarsi. Ecco perché si può e si deve parlare di “assicuratore di nuova generazione”.

Un consulente che risponde ai bisogni delle persone

L’attività del consulente di nuova generazione si fonda su 4 elementi chiave: un modello comportamentale distintivo, basato su professionalità e passione; una consulenza di valore, che utilizza un report di profilazione per l’identificazione della soluzione assicurativa più adatta; una tecnologia innovativa e lo sviluppo del rapporto con il cliente per massimizzare la reputazione e la visibilità professionale.

“La nuova generazione di consulenti è l’elemento distintivo e il vantaggio competitivo, di Alleanza. Attraverso uno stile unico e riconoscibile il consulente ‘crea meraviglia’ e fa vivere ai nostri clienti esperienze memorabili grazie a un’assistenza di alta qualità, un tocco personale e la tecnologia digitale” sono le parole di Ezio Peroni, Responsabile Distribution di Alleanza Assicurazioni.

“Altro elemento importante del ruolo del consulente assicurativo è quello di diffondere cultura assicurativa e finanziaria. Abbiamo varato un Programma Nazionale di Educazione finanziaria che si articola in seminari gratuiti (Protection Day, Investment Day, Previdenza Day, sia in modalità fisica che da remoto). Su questo versante i nostri consulenti hanno diffuso contenuti attraverso i social network raggiungendo 20 mln di Italiani”.

Digitalizzazione e formazione: gli obiettivi di Alleanza Assicurazioni

Alleanza, compagnia del Gruppo Generali, operante in Italia da 123 anni, è focalizzata sui bisogni delle famiglie italiane. La società ha sul territorio circa 12mila consulenti assicurativi – di cui il 40% è under 40 e il 50% composto da donne – e conta 1,9 milioni di clienti (in Veneto, in particolare, si contano 30 agenzie, 640 collaboratori e 130mila clienti).

Inoltre è la prima rete assicurativa digitalizzata in Europa – sia in termini di servizi al cliente, sia per quanto riguarda la formazione online rivolta al personale (oltre un milione di ore erogate nel solo 2021), motivo per cui durante i mesi più duri della pandemia e di fronte alle trasformazioni e ai riassetti operativi imposti dall’emergenza ha potuto continuare a garantire il suo servizio a tutti i clienti.

Attraverso il progetto Generazione Alleanza l’azienda prosegue il percorso di interlocuzione con i giovani laureati e diplomati, investendo nella loro passione e nel loro talento e offrendo la possibilità di evolvere acquisendo nuove competenze. L’obiettivo è quello di formare sempre di più nuovi consulenti assicurativi.

Prospettive di carriera in un mercato a forte crescita

È importante anche il rapporto con le Università, con le quali Alleanza, tramite i Career Day e gli incontri all’interno dei corsi di management, promuove il ruolo dell’assicuratore. Attualmente è attiva una collaborazione con 62 atenei.

Come afferma Peroni, “i consulenti assicurativi seguono un percorso di preparazione professionale sia di tipo teorico, sia attraverso l’affiancamento di un trainer, un responsabile che li aiuta a entrare in questa nuova professione fino a diventare autonomi”.

I consulenti di nuova generazione costituiscono il vero vantaggio competitivo dell’azienda, poiché la capacità di fornire un’assistenza di grande qualità permette di far sentire i clienti al sicuro e tutelati in ogni momento. Chi intende percorrere questa strada troverà all’interno di Alleanza Assicurazioni ottime opportunità di carriera professionale, anche grazie al momento particolarmente favorevole che vive il mercato.