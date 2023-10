Dal teatro alla danza: gli appuntamenti culturali in Veneto non finiscono qui

Teatro, danza, musica e incontri culturali. Il Veneto, in questi ultimi mesi si è rivelato un luogo estremamente interessante, tanto da attirare a sé gran parte della cittadinanza e invogliare alla partecipazione.

È stata un’estate vissuta con grande entusiasmo e il palinsesto di eventi culturali è sfociato anche nei mesi autunnali. Questo ha permesso a chi è rimasto in città una possibilità di svago multidisciplinare ma anche e soprattutto di dibattito costruttivo.

Un programma di 200 eventi

Stiamo parlando di Reteventi Cultura Veneto, palinsesto culturale tornato nel 2023 con un’edizione intitolata "Cultura in ...”. Un grande programma con oltre 200 eventi di danza, teatro, musica e tanto altro che hanno arricchito la proposta culturale del territorio veneto.

Le iniziative sono state numerosissime e sono state caricate autonomamente e via via nel tempo dagli stessi comuni, tramite il portale della Provincia di Padova. Il primo appuntamento di questa edizione si è tenuto il 7 giugno al MusMe. L’ultimo evento in programma si terrà il prossimo 31 novembre: è quindi previsto ancora un mese e mezzo di appuntamenti imperdibili.

Gli eventi in programma possono essere visualizzati a questo link: https://www.provincia.padova.it/reteventi

Sullo stesso sito è possibile anche selezionare gli eventi in base al luogo interesse.

I comuni coinvolti

Sono stati ben sessanta i comuni coinvolti, uniti in 17 reti. RetEventi, network di cultura e spettacoli con regia regionale e coordinato dalla Provincia di Padova, ha offerto l’opportunità alle comunità del territorio di mettere a sistema una pluralità di espressioni artistiche, abbattendo i costi organizzativi e premiando la capacità di aggregarsi attorno a reti e temi portanti.

Iniziativa “di sistema” per eccellenza, dunque, che nel razionalizzare le risorse ha ottimizzato la capacità di diversi comuni di esaltare le proprie bellezze e l’ospitalità. Un ritorno di immagine che con le loro singole forze i diversi comuni avrebbero faticato ad ottenere.

Collaborazione tra i vari comuni

La rassegna RetEventi è stata un significativo evento culturale per il territorio veneto, che ha esaltato e sostenuto la cultura delle nostre comunità. Attraverso la collaborazione tra vari comuni e reti, coordinata dalla Provincia di Padova, l'iniziativa ha creato l'occasione di unire diverse espressioni artistiche, premiando l'abilità di aggregazione intorno a temi comuni.

Un esempio tangibile del ruolo cruciale della buona politica nella promozione dell'arte e della cultura, valorizzando le proposte autonome, minimizzando i costi organizzativi e ottimizzando le risorse disponibili. La sinergia tra i comuni e le reti ha testimoniato il potere dell'unione, generando risultati altrimenti impossibili. È stato un modello virtuoso che i padovani hanno imparato a seguire ed apprezzare.

Un grandissimo aiuto è altresì arrivato dalla Fondazione Cariparo da sempre fonte di supporto per iniziative culturali di questo calibro.

Anche se l'estate è ormai passata, il sito web della Provincia di Padova offre ancora la possibilità di scorgere occasioni per assistere a ottime iniziative culturali, testimoniando l'impegno continuo nel promuovere la cultura. Più che un impegno, una reale necessità per non spegnere quella miccia necessaria per lo sviluppo culturale del singolo e del territorio.