A Padova, farmacie sempre più vicine al cittadino

In città si rinnovano 3 farmacie. L'iniziativa coinvolgerà anche le farmacie San Bellino e Palestro. Fino a sabato 4 dicembre verranno offerti autotest gratuiti a tutta la cittadinanza per il controllo di colesterolo, trigliceridi, glicemia e pressione.

Un percorso nel segno della prevenzione e della "farmacia di prossimità" con sempre nuovi servizi integrati per rispondere a tutte le esigenze della popolazione.

Lunedì 29 novembre è stata siglata una tappa importante del percorso delle LloydsFarmacia Comunali a Padova con la prima delle tre inaugurazioni previste. Alla presenza dell’assessore Antonio Bressa, si è quindi aperta – presso la rinnovata Farmacia Alla Pace – la “sei giorni” dedicata alla prevenzione con autotest gratuiti per tutta la cittadinanza che permetteranno di controllare i valori di colesterolo, trigliceridi, glicemia e pressione. L'iniziativa coinvolgerà anche le farmacie San Bellino e Palestro, la cui inaugurazione si svolgerà mercoledì 1 dicembre.

L'impegno per la prevenzione è da sempre una delle caratteristiche di LloydsFarmacia, dimostratasi ancora più evidente durante i mesi del lockdown: dai tamponi ai vaccini fino ai nuovi servizi integrati in farmacia e online per rispondere alle esigenze della popolazione. È così che a Padova si può parlare, fra l’altro, di oltre 800 consegne gratuite a domicilio effettuate da gennaio a ottobre 2021 e di oltre 13mila tamponi rapidi, realizzati da dicembre 2020.

Sul fronte del personale e della squadra LloydsFarmacia Comunali su Padova, sono ad oggi 27 gli addetti impegnati, di cui 20 'al femminile', e oltre 1.700 ore di formazione realizzate solo nell'ultimo anno, con sempre nuove iniziative di assistenza aziendale, quali: part-time per maternità – su richiesta della lavoratrice – fino al compimento del terzo anno di età del bambino e congedo matrimoniale anche per coppie di fatto. Con i suoi 260 punti di riferimento aperti sul territorio, i servizi a domicilio, i farmacisti e i dipendenti tutti, LloydsFarmacia prosegue e conferma il suo impegno per la salute e per la prevenzione del cittadino.