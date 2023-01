Pianta di olivo, un vero concentrato di benessere

L’olivo è una pianta antica che, da millenni, viene apprezzata per le sue eccezionali proprietà, non solo alimentari.

Molto diffusa nell’Europa mediterranea, dove ha trovato un ambiente ideale per svilupparsi, è stata - ed è tuttora - largamente utilizzata nella medicina e nell’erboristeria tradizionale.

Oltre alle ottime caratteristiche del frutto, infatti, è stato dimostrato che anche le foglie dispongono di proprietà benefiche. Ricche di principi attivi quali oleuropeina, tirosolo, idrossitirosolo e rutina (cui il Ministero della salute ha riconosciuto diverse proprietà), hanno effetti favorevoli su glicemia e pressione arteriosa, sono in grado di contrastare gotta, reumatismi e radicali liberi, sono depurative, stimolano il metabolismo e rinforzano il sistema immunitario.

Vero e proprio concentrato di benessere, l’estratto di foglie di olivo è, anche, eccellente nel contribuire alla normalizzazione dei livelli di colesterolo.

Colesterolo, alcuni suggerimenti per tenerlo sotto controllo

Il colesterolo è un grasso, presente nel sangue, che viene prodotto per la maggior parte dal corpo e svolge alcune importanti funzioni, tra cui la sintesi di determinati ormoni e della vitamina D; è, inoltre, un costituente delle membrane delle cellule.

Purtroppo, però, alcune cattive abitudini contribuiscono a provocarne un eccesso, fino a raggiungere livelli pericolosi.

Il colesterolo misurato nel sangue è, a grandi linee, la somma tra LDL e HDL.

LDL è il cosiddetto 'colesterolo cattivo’: un suo livello troppo elevato favorisce un accumulo di colesterolo nelle arterie, che può causare ipertensione, angina, infarto o, persino, ictus.

HDL, il ‘colesterolo buono’, ha, invece, il compito principale di rimuovere l’eccesso di colesterolo, eliminandolo attraverso i sali biliari. È importante, quindi, per proteggere cuore e vasi sanguigni.

L’eccesso di colesterolo nel sangue non dà sintomi quindi, per tenerlo sotto controllo, i medici suggeriscono di sottoporsi a esami del sangue mirati ogni 6 mesi.

Parallelamente, si possono assumere alcuni accorgimenti e introdurre delle buone abitudini per ridurre i livelli di colesterolo.

Incrementare l’attività fisica e migliorare la propria alimentazione, riducendo l’assunzione di zuccheri, il consumo di alcol, di grassi idrogenati e aumentando l’apporto di acidi grassi Omega 3, ad esempio, possono fare una grande differenza.

Molte delle sostanze benefiche che aiutano a contrastare il livello di colesterolo sono contenute nelle foglie dell’olivo.

Per poterne assumere la giusta quantità quotidiana, si può assumere dell’estratto di foglie di olivo, a condizione che sia di elevata qualità.

Un aiuto dalle foglie dell’olivo

MyVitaly è un’azienda che promuove salute e benessere attraverso prodotti genuini, naturali e sostenibili, estratti dalla foglia di olivo, selezionando materie prime di alta qualità, italiane e biologiche, certificate da ICEA.

Il merito di MyVitaly è stato di vedere oltre la comune concezione della foglia di olivo, solitamente considerata come un prodotto di scarto nella lavorazione dell'olio EVO, impiegandola per creare prodotti ecosostenibili, utili per il benessere delle persone.

Tra questi c’è Verdepuro BIO, integratore costituito da estratto di foglie di olivo, calendula e olio essenziale di arancio biologico, che ne rende il sapore più gradevole e fruttato; non contiene, però, fruttosio ed è indicato anche per le persone diabetiche.



Si tratta di un prezioso alleato della salute in quanto, proprio per le sue peculiarità, rappresenta un ottimo supporto per ridurre il colesterolo, ma non solo.

Un solo integratore per numerosi vantaggi

Grazie alle sue proprietà, Verdepuro BIO contribuisce a mantenere un corretto livello di zuccheri nel sangue e i livelli di colesterolo nella media.

Migliora le attività metaboliche dell'organismo, in particolare del cuore, regolando la pressione sanguigna e riducendo, di conseguenza, il rischio di ictus e infarto.

Potente antiossidante naturale, questo integratore bio è in grado di stimolare il sistema immunitario, proteggendo l'organismo da virus e batteri. L’elevata concentrazione del prodotto ne aumenta l’efficacia: 100ml di prodotto, infatti, contengono ben 419 mg di Oleuropeina.

L'integratore alimentare Verdepuro Bio ha un'azione drenante e depurante e favorisce il metabolismo di lipidi e carboidrati: ciò supporta il mantenimento di un peso corporeo salutare.

Racchiusi in un unico integratore si possono, così, trovare numerosi benefici.

