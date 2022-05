Il food italiano si evolve e va in cerca di nuove reclute

In materia di “pezzi unici” l'Italia non ha rivali. L'artigianato italiano è conosciuto in tutto il mondo per la qualità dei suoi prodotti, qualunque sia il settore in questione.

Non fa eccezione il comparto alimentare, un vero e proprio universo fatto di qualità ed eccellenza. In Italia infatti oltre ai prodotti di primissima scelta possiamo contare su decine di professionisti che da questi traggono il massimo, contribuendo non poco alla popolarità della nostra cucina in ambito internazionale.

Un settore in continua crescita

Nell'ultimo decennio poi, grazie soprattutto ai nuovi media, l'universo food ha goduto di una popolarità senza precedenti che ha favorito a far conoscere al grande pubblico il “dietro le quinte” di questo mondo fatto di artigiani che hanno trasformato una grande passione in un lavoro, oltre che in un vero e proprio stile di vita.

Personalità ormai conosciute dai più e che tanto ci ispirano quotidianamente con i loro consigli in cucina che ci fanno sentire tutti un po' cuochi, un po' pasticceri, panificatori, gelatai e pizzaioli. Basti pensare al boom della pizza fatta in casa durante il lockdown che ci portava giornalmente a parlare di lievitazione, alveolature e idratazione. Perché questo è un lavoro che tante emozioni sa regalare a chi lo fa.

Nonostante le ottime premesse, la reperibilità del personale non è cosa semplice. Secondo le ultime stime della banca dati Excelsior, la difficoltà di reperimento varia infatti tra il 43 e il 46%. Una problematica che non tocca soltanto il comparto alimentare e ristorativo, ma che è proprio dell'intero settore dell'artigianato.

Un video che trasmette passione

Il video “Futuro fatto a mano” di Confartigianato Imprese Padova, realizzato con il contributo di EBAV (Ente Bilaterale Artigianato Veneto) si pone come obiettivo quello di attrarre nuova forza lavoro con l'intento, tra le altre cose, di porre l'accento sul necessario ricambio generazionale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una bella idea che può servire da ispirazione per i tanti giovani affascinati dalla creatività e dalla passione insita in questo lavoro, ma anche per coloro che non ne conoscono a fondo le potenzialità.