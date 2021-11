Tutti i martedì la pausa pranzo che ti forma

Il giorno ideale per un corso di formazione? Senza dubbio il martedì. Non potrebbe essere altrimenti: che dire del lunedì, troppo relegato al ruolo “catastrofico” post weekend? E del venerdì invece? Troppo vicino al fine settimana, con il rischio di far perdere la concentrazione a chi vuole apprendere.

Dedicare un giorno specifico al proprio aggiornamento è la giusta mossa per formarsi in maniera fresca e professionale creando una routine. Ecco spiegato il motivo per cui il martedì può istituirsi come giorno della formazione per eccellenza

Corsi di formazione in pausa pranzo

Ascom Padova, società di servizi che da oltre 30 anni offre quotidianamente risposte e soluzioni a oltre 1000 imprese, mette a disposizione un ventaglio di servizi professionali, integrati e su misura. Un supporto a 360 gradi sui diversi aspetti che circondano il mondo del lavoro: dalla materia fiscale agli aspetti legali e che riguardano la sicurezza passando per la formazione e lo sviluppo delle potenzialità aziendali, l’implementazione di piani di welfare e smart working, digital transformation e finanza agevolata.

Temi che meritano ovviamente un aggiornamento continuo. Ed è per questo motivo che Ascom, in collaborazione con la Camera di Commercio di Padova nell’ambito del progetto PID ha organizzato un ciclo di webinar gratuiti proprio ogni martedì dalle 13.00 alle 14.30. Un modo interessante per occupare il tempo durante la pausa pranzo.

I prossimi appuntamenti

Martedì 16 novembre alle ore 13.00 si terrà l’evento dal titolo “Le nuove tecnologie per la transizione digitale del commercio” dove si parlerà delle trasformazioni tecnologiche che stanno impattando sulle attività locali. Ne Parlerà Massimo Rossi, Sales Account Manager Projecta. A moderare ci sarà Manuel Faè, esperto di marketing.

Il martedi successivo - 23 novembre alle ore 13.00 - si terrà un incontro incentrato sulla transizione digitale nel settore del Turismo con l’obiettivo di capire come fare la differenza nel mercato in un contesto sempre più globalizzato. L’incontro è tenuto da Massimo Rossi, Sales Account Manager di Projecta assieme a Ada Damiano, Referente Finanza Agevolata di Ascom Padova.

Martedi 14 dicembre, sempre alle 13.00, chiuderà questo ciclo di webinar l’incontro molto interessante sull’Hybrid Retail incentrato sulla trasformazione digitale del commercio al dettaglio dopo il Covid: dati, tendenze, opportunità e contributi per la digitalizzazione. Relatori dell’incontro saranno Manuel Faè, autore del libro “Nextgozio" commercio al dettaglio nell’era digitale” e Silvia Zanellato, Referente Sviluppo Piani Aziendali Ascom Padova.

Un percorso sul mondo del lavoro

Insomma, non un ciclo di incontri ordinario, ma un vero e proprio percorso a tappe, legato a filo stretto con il mondo del lavoro e il suo continuo e rapido evolversi. Inoltre, l’orario -sempre il martedì dalle 13.00 alle 14.30 - permette di garantire all’utente una maggiore rilassatezza e concentrazione.

L’organizzazione di questi webinar è stata possibile grazie a Sportello PID – Punto Impresa Digitale, il servizio di Ascom Servizi Padova spa che, in collaborazione con la Camera di Commercio di Padova, sostiene e accompagna le aziende nella trasformazione digitale.

Tutti i dettagli sul ciclo completo dei webinar possono essere rintracciate all’interno del sito ufficiale di Ascom Servizi Padova, nella sezione “I Martedi di ASCOM”