Noleggio fotovoltaico: una reale alternativa all’acquisto e al leasing

Forse non tutti sanno quanto possa essere vantaggiosa l’opportunità di noleggiare un impianto fotovoltaico, sfruttando in questo modo l’energia rinnovabile del sole senza l’onere finanziario dell’acquisto diretto. Un’alternativa valida all’acquisto tradizionale e al leasing.

Grazie al pagamento di un canone mensile, le imprese dei vari settori possono così produrre energia elettrica per la propria attività ed entrare finalmente nel meccanismo dell’autoconsumo e dello stoccaggio di energia attraverso l’installazione delle batterie, senza doversi assumere la proprietà dell’impianto fotovoltaico.

A Padova Climanet è il leader di riferimento.

I vantaggi del noleggio del fotovoltaico

Sono numerosi i vantaggi per coloro che decidono di noleggiare anziché acquistare l’impianto fotovoltaico. Intanto, questo non implica l’esistenza di un investimento iniziale, ma viene pagato tranquillamente una volta al mese. Inoltre, noleggiare un impianto fotovoltaico implica la piena deducibilità fiscale dei canoni.

E poi ancora: il noleggio non implica alcuna segnalazione in Centrale Rischi, così come non ha impatti sulla Posizione finanziaria netta (PFN).

Il cliente, noleggiando un fotovoltaico, ha piena facoltà di restituire l’impianto (con previsione di un patto di riacquisto con il fornitore del bene a un prezzo prestabilito) e di sostituire l’impianto con nuovo impianto stipulando un altro contratto, qualora lo desideri.

Climanet: garanzia di qualità per il fotovoltaico

La garanzia di qualità è anche e soprattutto fornita da Climanet Padova, azienda da anni in prima linea per la riqualificazione energetica. Per questo motivo, il rischio di obsoloscenza è pari a zero: gli impianti fotovoltaici garantiti da Climanet sono in linea con le ultime tecnologie disponibili sul mercato.

Per essere pronta alla transizione ecologica, Climanet decide di mettere a disposizione della propria clientela consulenti preparati, Ingegneri e tecnici qualificati per l’installazione di pompe di calore aria acqua, ibride, scaldabagni in pompa di calore, solare termico, con batterie, wallbox e realizzazioni di impianti radianti e a fancoil. In collaborazione con Banca Intesa propone il noleggio operativo per tutte le Pmi italiane.

La proposta economica di Climanet Padova è semplice e vantaggiosa: un impianto fotovoltaico da 6 Kwp con batterie agli ioni di litio da 10 Kw in 60 rate da €.390,00 al mese totalmente deducibili al 100%. Un’occasione per tutti coloro che decidono di contribuire al continuo processo di decarbonizzazione e quindi dell’integrazione di fonti di energie rinnovabili.

Per chiunque volesse saperne di più, invitiamo a consultare il sito di riferimento dell’azienda.