Solidarietà: piantare un fiore a sostegno della ricerca oncologica pediatrica

Quello delle patologie è un argomento particolarmente delicato, ma è ancora più difficile affrontarlo quando si tratta di quelle pediatriche.

Basti pensare alle neoplasie: sapere che una persona ne è affetta è sempre doloroso, ma lo è in maniera particolare quando tale malattia affligge un bambino.

Ecco perché ci sono organizzazioni e centri di ricerca che si dedicano, specificamente, alle malattie che colpiscono i più piccoli.

Tra questi si distingue l’Istituto di Ricerca Pediatrica di Padova, punto di riferimento nazionale ed europeo nella ricerca sulle patologie pediatriche.

Qui, infatti, da 10 anni vengono svolte ricerche all’avanguardia nell’ambito dell’oncologia, della genetica, delle malattie metaboliche e della medicina rigenerativa in età pediatrica. Inoltre, vengono studiate le malattie infantili, come le leucemie e i tumori solidi, ma anche la fibrosi cistica, le malattie lisosomiali nonché le patologie renali e del neurosviluppo.

A tal proposito, è stato sviluppato un progetto di ricerca, seguito dal team della dottoressa Barbara Molon, dedicato a incrementare l’efficacia delle terapie nei casi di recidive dei linfomi pediatrici.

Il valore e l’importanza di tale progetto hanno stimolato le manifestazioni di solidarietà, sfociate in una raccolta fondi per raccogliere finanziamenti per la ricerca oncologica pediatrica.

Green Box per sostenere la ricerca oncologica pediatrica

Tigotà - azienda leader in Italia nella vendita di prodotti di cosmesi, cura della persona e pulizia della casa - e Fondazione Città della Speranza, hanno infatti unito le forze per realizzare una bella operazione solidale: una raccolta fondi a supporto del progetto dell’Istituto di Ricerca Pediatrica di Padova .

Tale iniziativa, durata da dicembre 2021 a gennaio 2022, è stata messa in atto attraverso la vendita delle Green Box “Life in Color”, che consistevano in vasetti colorati, 100% made in Italy, contenenti dei semi di fiori di “Prato nevoso”.

Per ogni box acquistata, Tigotà ha donato un euro a Fondazione Città della Speranza.

Nell’iniziativa sono stati coinvolti gli oltre 650 negozi Tigotà presenti sul territorio nazionale.

La risposta è stata entusiastica, traducendosi nella partecipazione di migliaia di persone: la clientela ha dimostrato talmente tanto interesse da terminare le Green Box nel giro di pochissimo tempo.

Grazie all’interesse dimostrato e alla corposa partecipazione, è stato raggiunto un eccellente risultato: sono stati, infatti, raccolti 79.225 euro d estinati a finanziare il progetto di ricerca seguito dal team della dottoressa Barbara Molon dell’Istituto di Ricerca Pediatrica di Padova in collaborazione con la dott.ssa Lara Mussolin, referente nazionale della diagnostica molecolare dei linfomi pediatrici per i centri AIEOP (Associazione italiana di emato-oncologia pediatrica), finalizzato a migliorare l’efficacia delle terapie nei casi di recidive dei linfomi pediatrici. È questo il risultato dell’operazione solidale messa in campo da Tigotà insieme a Fondazione Città della Speranza.

Supportare la ricerca oncologica pediatrica fa la differenza

Tiziano Gottardo e Luca Primavera, direttamente coinvolti nella raccolta fondi, esprimono il loro punto di vista riguardo all’iniziativa e all’importanza di investire nella ricerca.



“La pandemia ha evidenziato ancora di più la necessità di investire sulla ricerca. Città della Speranza è un’eccellenza in questo campo a livello nazionale e internazionale – dichiara Tiziano Gottardo, presidente di Tigotà – Siamo orgogliosi di finanziare un progetto ambizioso e particolarmente sentito, con la consapevolezza che il lavoro dei ricercatori potrà portare dei risultati molto attesi per quanto riguarda la cura dei linfomi pediatrici. Ringraziamo i nostri collaboratori che hanno spiegato il nobile scopo della raccolta fondi e tutti i nostri affezionati clienti, questo risultato è stato raggiunto grazie a loro”.

“Ringraziamo Tigotà e tutti coloro i quali hanno partecipato a questa iniziativa – dichiara Luca Primavera, Amministratore Delegato dell’Istituto di Ricerca pediatrica Città della Speranza - La ricerca, per fare davvero la differenza ha bisogno del sostegno di tutti, in particolare delle aziende che hanno a cuore il territorio in cui operano e le generazioni future. Il mio augurio è che altre realtà imprenditoriali seguano l’esempio ed investano sulla scienza e sul futuro di tutti i bambini, anche di quelli malati.”

“Il gesto di piantare un fiore – conclude Gottardo – è fortemente simbolico: rappresenta un segnale in termini di speranza per il futuro. Con questo messaggio abbiamo consegnato la somma raccolta ai ricercatori, a loro va il nostro più grande in bocca al lupo per l’importante compito che li aspetta”.