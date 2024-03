Una visita nell’azienda dove stanno costruendo il nuovo Ponte di Voltabozzo, per la linea del tram Sir3 a Padova

Parte da Caselle di Sommacampagna, in provincia di Verona, il ponte in acciaio, unico nel suo genere, che permetterà alla nuova linea del tram Sir3 a Padova di superare il fiume Bacchiglione e il canale Scaricatore. L’opera permetterà lo spostamento dei cittadini dalla stazione al quartiere di Voltabarozzo, garantendo una migliore circolazione e una mobilità più efficiente e sostenibile.

A occuparsi della realizzazione del ponte, lungo 95 metri e con un peso di 810 tonnellate, è l’impresa MBM Costruzioni in Acciaio. All’interno si eseguono infatti tutte le varie fasi della realizzazione, ad eccezione dell’ultima verniciatura finale. Da qui nel mese di aprile partiranno circa 100 macro pezzi da 15 metri l’uno che verranno assemblati direttamente in loco, a Padova, grazie a circa 10.000 bulloni. Una volta assemblati i pezzi il ponte verrà traslato nella posizione finale grazie ad uno speciale “avambecco” di oltre 50 metri.

La struttura in acciaio, resistente alle intemperie, avrà un disegno simile a quella esistente, come richiesto dalla Sovrintendenza, ma sarà più lunga e più alta. I lavori procedono secondo il programma stabilito, senza ritardi e “tra luglio e agosto l’opera potrà essere varata”, ha dichiarato Nicola Cavagna, Project Manager di MBM Costruzioni in Acciaio. Il varo sarà una delle operazioni più spettacolari della costruzione dei nuovi tram nella città del Santo.