Padova e provincia: al via i progetti finanziati con il PNRR

Nell’ultimo periodo si è parlato tanto di PNRR. il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza che è diretta conseguenza della pandemia che ha colpito il Paese e il mondo intero.

Tra i progetti finanziati dal PNRR per la ripresa c’è anche l’iniziativa di Ater Padova, l’Azienda Territoriale per L’edilizia Residenziale di Padova. Durante tutto il 2023, l’Azienda ha, infatti, investito nel proprio patrimonio edilizio le risorse finanziarie reperite anche dal PNRR, riuscendo a recuperare centinaia di alloggi di edilizia residenziale pubblica ancora sfitti.

A cosa sono serviti i fondi? A procedere con interventi di ristrutturazione, manutenzione, riqualificazione ed efficientamento degli immobili.

Tutti i numeri del nuovo piano d’investimento

Non stupisce, quindi, che, anche in questo ultimo quadrimestre dell’anno, il lavoro di Ater Padova continuerà sulla stessa linea vincente, permettendo di macinare numeri e soddisfazioni.

Basta, infatti, un’occhiata alle cifre in gioco per comprendere la direzione che sta prendendo l’azienda:

L’ente amministra nel complesso 9.400 alloggi , di proprietà o solo in gestione.

, di proprietà o solo in gestione. Sono ben 22.730 gli inquilini attualmente gestiti da Ater Padova.

attualmente gestiti da Ater Padova. 7,6 milioni di euro sono stati reperiti dall’Azienda per dare il via a un nuovo programma di recupero degli alloggi ancora sfitti.

sono stati reperiti dall’Azienda per dare il via a un nuovo programma di recupero degli alloggi ancora sfitti. Sono 152 gli alloggi coinvolti in questa nuova tranche di investimenti, distribuiti sia in città che in provincia. Tra questi, tre intere palazzine costituite da 16 alloggi situati in via Alba Aradam, 16 in via Pontevigodarzere e 6 a Battaglia Terme.

Obiettivo: rendere fruibile l’intero patrimonio edilizio di Ater Padova

Numeri che fanno capire il grande impegno che Ater Padova sta mettendo nel progetto e che si aggiungono alle cifre del precedente investimento, conclusosi questa estate. Cifre confermate anche dalle parole di Tiberio Businaro, presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda, che ha ben chiaro l’obiettivo di lungo termine:

“Il nostro obiettivo a lungo termine è azzerare la lista di immobili attualmente sfitti.”

Insomma, Ater Padova si dimostra, ancora una volta, abilissima nel reperire tutte le risorse finanziarie necessarie non solo per dare una spinta decisiva al comparto edilizio locale, ma anche e soprattutto per dare forma concreta al proprio sostegno alle famiglie del territorio.