Trebaseleghe: si ricercano addetti al confezionamento tessile per importante multinazionale

Hai esperienza nel confezionamento e vorresti esprimere la tua grande passione per il cucito? Ecco allora l'offerta di lavoro che fa per te: Adecco, Hubsite Padova, seleziona per una nota multinazionale operante nel settore del lusso a Trebaseleghe, in provincia di Padova, operai specializzati addetti al confezionamento di capi abbigliamento.

Vai all'annuncio e candidati subito!

I requisiti richiesti

L'annuncio è principalmente rivolto a persone dotate di esperienza nella confezione o controllo qualità nel settore abbigliamento/tessile. Tra i requisiti richiesti è consigliabile possedere:

un forte interesse e grande motivazione per l'ambito produttivo;

esperienza pregressa nella mansione;

sensibilità alla qualità;

disponibilità a lavorare con orario giornaliero e su due turni.

Di cosa ti occuperai

Gli addetti al confezionamento di un'azienda sono delle risorse importantissime. Come suggerisce la parola stessa, esse si occupano di attività legate al confezionamento, imbustamento e inscatolamento di abiti, controllo merci in entrata ed in uscita e relativa movimentazione. In questo caso, nel dettaglio, il/la candidato/a selezionato dovrà occuparsi di confezionamento di capospalla con l'utilizzo di macchina lineare e macchina taglia cuci.

Altre informazioni utili

L'annuncio non è rivolto solamente ai residenti in Veneto, si valutano anche profili provenienti da altre regioni con supporto di alloggio. Inoltre, si valuta la possibilità di inserimento diretto in azienda e la possibilità di un contratto a tempo indeterminato. Per maggiori informazioni è possibile inviare un'e-mail all'indirizzo mariagiovanna.pibiu@adecco.it

Cosa aspetti? La data di inizio prevista è fissata per il 25 novembre 2021: per maggiori informazioni clicca qui!