Padova: si ricercano urgentemente agenti di commercio nel settore automotive

Sono attive nuove e allettanti proposte di lavoro nel settore commerciale/vendite a Padova. Se sei un agente di commercio in cerca di occupazione, ecco l'offerta che fa per te: Adecco ricerca urgentemente per cliente leader del settore automotive agenti di commercio in Partita Iva o con possibilità di ritenuta d'acconto iniziali.

Come già accennato, la sede di lavoro si trova a Padova e la data di inizio prevista è fissata per il 30 maggio con orario full time/part time (mattina o pomeriggio).

Cosa fa un agente di commercio

Oggi l'agente di commercio è una figura lavorativa autonoma molto ricercata. La sua attività consiste nella promozione di prodotti/servizi per conto di una o più aziende in una determinata area geografica. L'agente di commercio assume in maniera stabile l'incarico di promuovere contratti commerciali di vendita tra l'azienda committente e clienti potenziali in base ad un contratto di agenzia che lo vincola su una precisa area geografica con determinati limiti e obiettivi.

Ricordiamo che gli agenti di commercio in Italia si distinguono in:

agenti monomandatari: promuovono esclusivamente un'azienda, costituendo quindi virtualmente un'estensione territoriale della rete vendita di quest'ultima;

agenti plurimandatari: possono promuovere contemporaneamente più aziende come veri e propri imprenditori della promozione commerciale.

Le competenze e i requisiti richiesti

Il candidato ideale possiede competenze in ambito commerciale e di procacciatore d'affari; buone capacità di problem solving e di organizzazione autonoma del lavoro; è fortemente orientato al raggiungimento degli obiettivi e favorevole all'apprendimento.

Nel dettaglio, le risorse selezionate si occuperanno di:

sviluppare un proprio portafoglio clienti, anche con il supporto di risorse marketing e commerciali interne all'azienda;

promuovere e vendere i servizi e i prodotti offerti dall'azienda;

gestire gli appuntamenti, le trattative ed i clienti.

Non è indispensabile l'esperienza pregressa nel settore. Inoltre, si valutano anche figure di agenti plurimandatari.

Cosa si offre

Il lavoro permetterà di avere una formazione tecnico/professionale continua sulle attività, sui prodotti e sui servizi offerti; rimborsi spesa e provvigioni di sicuro interesse, calibrate a seconda degli obiettivi raggiunti.

Cosa aspetti? Non farti sfuggire l'offerta: per candidarti clicca qui.